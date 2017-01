Rodrigo Cataldo: “Los tiempos de la justicia son un debate integral”

El presidente del Colegio de Magistrados, Rodrigo Cataldo, indicó en la 99.9 que las modificaciones en la feria judicial o un doble turno en la justicia, no son temas que puedan mejorar la justicia por separado: “esperemos que todos los debates después se lleven a la realidad”.

Desde el gobierno lanzaron la posibilidad de modificar el régimen de feria judicial y se empezó a analizar seriamente el tema, pero no sería la única idea que se tratará de discutir como un cambio importante en la justicia nacional. En ese sentido, el titular del Colegio de Magistrados de la ciudad y la provincia, Rodrigo Cataldo, advirtió en la 99.9 que sobre la feria judicial “técnicamente en la provincia de Buenos Aires es una facultad contenida en la ley de estructura del poder judicial y le corresponde a la Suprema Corte de Justicia indicar el horario de trabajo y la duración de la feria judicial. Lo que tendría que hacer el gobierno es modificar la ley orgánica del Poder Judicial”.

El hecho de que se plantee un doble turno para el sistema judicial, también entraría en la discusión: “los sistemas de atención del ministerio de Justicia de la Provincia son por turnos y están las 24 horas del día. El doble turno se ha implementado y la Suprema Corte de la provincia tiene atención hasta las 17 horas”, destacó como ejemplos positivos.

De todas maneras, Cataldo puntualizó que no pasa sólo por una medida, sino que se trata de un tratamiento más integral del tema. “No pasa por la eliminación o no de la feria judicial, aunque se deben tratar esos temas junto con Ganancias, Infraestructura, los turnos o la prolongación de horario del sistema judicial; sino que los tiempos de la justicia son un debate que se debe dar integralmente”, alegó.

También el titular del Colegio de Magistrados indicó que las intenciones de poner estos temas en escena tienen que ver con una idea más profunda del gobierno: “esto tiene una proyección más grande en el Plan Justicia 2020 y que se aboca a planes más profundos como Infraestructura o Salarial. Desde que comenzamos las tratativas en noviembre de 2015, hemos propuesto un plan para trabajar la eficiencia y eficacia del Poder Judicial. Quizás este año eleccionario se sacan algunos temas como proyección de algo más grande”.

Por último, se ilusionó con que las discusiones no queden sólo en eso, sino que se avance en una modificación real: “nos parece importante que se debatan estos temas, pero también que después se lleven a la realidad y no quede ahí”.