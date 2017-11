Rodrigo Cataldo: “Se necesitan cambios que no pasan por ampliar horarios o suprimir la feria”

El presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Cataldo, se refirió en la 99.9 a los cambios que pretenden discutir sobre el Poder Judicial: “no pasa sólo por discutir la elección de los magistrados, sino como se solucionan los efectos distorsivos de estas personas”, explicó.

El Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para pedir un debate serio sobre la reforma que se debe hacer en la justicia. El presidente del mismo, Rodrigo Cataldo, se refirió a los pormenores a través de la 99.9: “nuestro comunicado está relacionado con la percepción que la gente tiene del Poder Judicial en base a las declaraciones del Presidente sobre la corruptela, pero técnicamente nos parecía que había algunos desaciertos”, aclaró primero.

Después dejó en claro que se necesitan ciertas modificaciones: “creemos que se necesitan cambios estructurales que no pasan por ampliar los horarios o suprimir la feria que son temas que ya se han tratado previamente. Sobre la salida de algunos delincuentes con condena que después intervienen en hechos graves no hemos tomado posición porque queremos ver como avanza la causa”, referenció sobre el accionar del juez Villafañe.

El diputado Castello presentó nuevamente un proyecto para que se elimine la feria judicial y al respecto, Cataldo señaló que “pensar que la extensión horaria soluciona todos los problemas es un error al afrontar el tema. No pasa sólo por discutir la elección de los magistrados, sino como se solucionan los efectos distorsivos de estas personas sabiendo que deben asumir el rol de funcionario público, en beneficio de la gente”.

Los horarios por si mismos no indican que se trabaja más o menos, pero el presidente del Colegio de Magistrados agregó que “tampoco es tan cierto que se trabajan 6 horas, eso es para los empleados, pero los magistrados y los funcionarios están de turno en sede penal las 24 horas y en sede civil y familia también. Hemos cometido el error de no comunicarle a la gente estas cosas”.

Pretenden ahora que se de un debate serio sobre el tema para terminar con el ideario popular de lo que sucede en la justicia: “el debate tiene que ser completo, no hay que tener miedo a estar ocho horas hablando las cosas. Queremos que escuchen la voz de los magistrados que pertenecen a la provincia de Buenos Aires, mínimamente. La gente piensa que somos todos Oyarbide, todos corruptos que es algo que puede pasar en una institución tan grande, pero no somos todos iguales”, finalizó.