Rosendo Fraga: “Desde los 90 que no había una gira presidencial con esta repercusión”

El analista Rosendo Fraga se refirió a través de la 99.9 a la gira del presidente Mauricio Macri donde se marcaron distintos ejes políticos de su gestión: “La región y el país están más complicados que en los 90 y la atención sobre Argentina también es mayor”. También dio su opinión acerca de los atentados terroristas.

La exigente gira internacional que ha llevado adelante el presidente Mauricio Macri devolvió a la Argentina una presencia en la política internacional que había perdido durante los últimos años y que buscaba beneficios económicos, principalmente, para futuras inversiones de distinta índole.

El analista Rosendo Fraga habló a través de la 99.9 sobre las conclusiones que se pueden obtener: “ha sido un cuatrimestre con la política exterior muy activa. En febrero estuvo en Brasil, una semana después estuvo en Chile para luego ir a Holanda y España. De ahí fue hacia Estados Unidos y luego a China y Japón pero antes pasó por Qatar y Emiratos Árabes. Ahí se fueron marcando los ejes de la política en la región, Europa, Estados Unidos y Asia”, destacó.

Han pasado casi dos décadas de una retracción en este tipo de actitudes y para el politólogo se trata de un paso adelante: “desde los 90, la época en que Argentina con la convertibilidad domina la inflación, no se tenía una repercusión como ésta después de una gira presidencial. La región y el país están más complicados que en los 90 y la atención sobre Argentina también es mayor”.

También se refirió en otro tramo de la entrevista al atentado en Manchester y la forma en la cuál se debe luchar contra el terrorismo. Mucho se habla luego de cada hecho de esta magnitud sobre la forma en la cuál trabaja la inteligencia para impedirlos. “Lo que no se sabe son los atentados que se impiden, hay una acción más eficaz de lo que parece en impedir atentados. Esto no se reconoce y se informa poco. Eso nos lleva a la discusión política que está planteada y choca con las limitaciones que exige el estado de derecho. Los sospechosos sin pruebas tienen sus limitaciones para el seguimiento”, opinó Fraga.

Por otro lado, señaló que no se debe perder de vista el panorama general porque hay muchas más víctimas cotidianas de las que se muestra públicamente. “Los atentados son cada vez más difíciles de impedir. Por cada persona que muere por el terrorismo fundamentalista islámico en occidente hay 9 que están muriendo en países musulmanes. Las intervenciones de occidente son sobre la guerra civil musulmana, no siempre en el mismo bando dentro del propio conflicto”, advirtió.