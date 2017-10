Rosendo Fraga: “El fenómeno mapuche tiene que ver con el separatismo de naciones sin estado”

Rosendo Fraga indicó en la 99.9 que hay un fenómeno global que tiene en Cataluña uno de los puntos fuertes, pero no es el único frente de intento de secesión. “Una vez que los procesos se desatan entran otras implicaciones”, advirtió sobre los efectos que pueden darse.

El fenómeno secesionista no es algo exclusivo de España, sino que se está viviendo un fenómeno global al respecto. El analista internacional Rosendo Fraga lo expresó de esa manera a través de la 99.9 pero por supuesto basado en lo que ha generado el referendum en Cataluña.

“Lo que estamos viendo es la manifestación de un fenómeno global. El 26 de septiembre fue el referendum para la indepedencia del kurdistán iraquí que es la nación más grande sin estado; son 35 millones de personas”, indicó a modo de ejemplo.

En un futuro no muy lejano, hay otros ejemplos que ayudan a entender esta idea que se está extendiendo en diversos lugares del mundo: “el 28 de octubre tenemos la consulta en el Benetto y Lombardía para la autonomía económica de estas regiones. Hay muchos ejemplos así como el resurgimiento del independentismo de Río Grande Do Sul. La hiperglobalización nos ha llevado al resurgimiento del nacionalismo y regionalismo que vemos en Europa también”, dijo Fraga.

En Europa han tenido también una característica particular porque ha servido para unir a distintos sectores en un objetivo común. “Una vez que los procesos se desatan entran otras implicaciones. Hemos visto juntos en Cataluña convergiendo a partidos populistas europeos, separatistas, rusos y la izquierda europea porque ven una oportunidad de debilitar a Europa”, advirtió.

Incluso lo relacionó con lo que está sucediendo en nuestro país y que ya anunció Jones Huala respecto del reclamo mapuche: “lo que estamos viendo con el fenómeno mapuche en Argentina, tiene que ver en alguna medida con el separatismo de naciones sin estado. Esto nos tiene que llevar a analizar lo que está pasando en nuestro país”, concluyó.