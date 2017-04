Rosendo Fraga: “Es la primera vez que hay una crisis con la posibilidad de una respuesta nuclear contra los Estados Unidos”

El analista Rosendo Fraga habló en la 99.9 sobre el principio de conflicto que se está desarrollando entre el gobierno estadounidense de Donald Trump y Corea del Norte. “Estados Unidos está no está tomando las decisiones que quieren China y Rusia”, afirmó.

Estados Unidos abrió un nuevo frente de conflicto, el primero de real importancia bajo la presidencia de Donald Trump y tiene como objetivo terminar con los potenciales problemas que puede generar Corea del Norte en un futuro inmediato.

El analista Rosendo Fraga se refirió al tema a través de la 99.9 y advirtió que el papel de China será importante: “cualquier movida sobre Corea del Norte debería contar con la aprobación china, pero en este caso si coopera bien y sino lo tendrán que hacer igual, según lo que dijo Trump. En este momento, no están tomando las decisiones que quieren China y Rusia”.

El cruce con el gobierno norcoreano ya tenía antecedentes, pero parece que el magnate que actualmente ocupa la presidencia está dispuesto a avanzar en un sentido que no habían hecho sus predecesores: “hubo decisiones que Estados Unidos no había tomado hasta el momento porque no sólo generaban conflicto, sino riesgos militares. Lo que parece ahora es que Trump está dispuesto a asumir esos riesgos”, remarcó Fraga. En cuanto a los motivos esgrimidos, agregó que “el argumento de Trump es que si no corta el tema ahora, se le irá de control más adelante. Es la primera vez que hay una crisis con la posibilidad de una respuesta nuclear contra los Estados Unidos”.

Todo sucede ante la mirada de otras potencias como el caso de las europeas, pero sin tomar partido aún: “hay una comunidad internacional que, salvo China, está bastante pasiva porque guste o no, hay un ejercicio del poder militar de Estados Unidos unilateral sin un marco jurídico que lo respalde. Mi percepción es que Trump va al camino militar ante una China que no tiene fuerza política para impedirlo”, advirtió.

Lo cierto es que este tipo de medidas por parte del gobierno estadounidense atenta directamente contra los intereses de fondo que tiene China: “los chinos miran a largo plazo y el primer objetivo que tiene es el repliegue militar de Estados Unidos en la región. Lo que está pasando va en contra de ese objetivo”, finalizó.