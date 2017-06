Rosendo Fraga: “Se necesita volver al espíritu legislativo del 2016”

A través de la 99.9 Rosendo Fraga opinó sobre los avances en la justicia contra el trabajo informal y también indicó que se debe apuntar puntualmente a combatir esta metodología laboral: “de las 12 millones de personas en relación de dependencia tenemos un tercio en el sector informal, otro tercio en el estado y el tercio restante es el aportante; es una ecuación en el largo plazo insostenible”.

Los operativos que realizó la justicia para desbaratar algunas bandas que se dedican al empleo informal puede ser tomados como un buen síntoma, ya que era un tema que hasta ahora no se abordaba. El analista Rosendo Fraga se expresó al respecto en la 99.9 y prefirió ser cauto: “hubo muchas denuncias y procesos que no llegaron al final y no se transformaron en verdaderos cambios. Tenemos 4 millones y medio de trabajadores en negro que es una cuestión importante porque explica lo que es la inclusión y la exclusión. Las pymes en gran medida están en la economía informal y eso hay que resolverlo”.

Incuso ejemplificó con número lo que representa el trabajo informal en la economía del país: “de las 12 millones de personas en relación de dependencia tenemos un tercio en el sector informal, otro tercio en el estado y el tercio restante es el aportante; es una ecuación en el largo plazo insostenible”. Además, aseguró que hay importantes diferencias salariales: “el promedio salarial del trabajador público es un 50% más que el trabajador formal privado y es el doble del trabajador informal, lo cuál genera un gran costo”.

Políticamente, es un año particular nuevamente y ya no funcionan de la misma manera los acuerdos legislativos, algo que es sumamente necesario para gobernar: “el año pasado con minorías en todas las cámaras y pocos gobernadores, el gobierno nacional logró pactar leyes con todas las fuerzas, pero este año apenas se aprobaron tres. Creo que hay que volver a ese espíritu del 2016”. Luego abundó: “hoy el sistema político está parado y no se puede estar un año así, no es lo mismo que 45 días de campaña”.

Por último, en el orden internacional, Fraga también brindó su experiencia para analizar lo que significa la aparición del gobierno de Macron en Francia: “la palabra oportunidad es la correcta para Macron, pero debemos ver como se desarrolla. Las fuerzas políticas que nacen de un día para el otro después tienen muchas limitaciones. Ya estamos viendo que debió sacar 4 ministros de los que nombró”, indicó.