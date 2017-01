Rosendo Fraga: “Yo creo que ante todo esto rompe una inercia”

El analista político, Rosendo Fraga, opinó sobre el acuerdo entre el Ejército Argentino y la Guardia Nacional de Georgia para generar inversiones aeronáuticas, el cual fue denunciado por sectores del ejército.

Rosendo Fraga opinó que no es gravoso el acuerdo entre las Fuerzas Armadas de Argentina y la Guardia Nacional de Georgia, puesto que no implica ninguna obligación de parte de nuestro país, sino que sólo ofrece oportunidades. “Me parece que no obliga a nada, no es gravoso, pero sí me parece que es como una pérdida de nivel por parte de un país como Argentina, en vez de firmar acuerdos con las Fuerzas Armadas de EE. UU., firmar acuerdos con las guardias nacionales. Yo entiendo que hay una brecha tecnológica muy grande entre nuestras Fuerzas Armadas y las de Estados Unidos, que es la potencia militar del mundo. En consecuencia, el armamento que tiene una guardia nacional, suele ser superior que en los países en desarrollo , pero así y todo hay algo casi te diría institucional que a lo mejor debería ser revisado, porque las funciones son diferentes”.

De todos modos, aseguró que “Yo creo que ante todo esto rompe una inercia, es decir, en cuanto el equipamiento militar estuvo frenado mucho tiempo, es decir por décadas, y esto la importancia que tiene es que rompe la inercia, la última vez que se compró algo relevante fue a mediados de los años 90, pone nuevamente el equipamiento militar en marcha, esto es poco quizá, pero pone en marcha la posibilidad de una discusión y una decisión respecto a esto.”

En cuanto a los acuerdos que firmaría Macri en Vaca Muerta, Fraga opinó: “Si hay un punto central en este año es que la economía crezca, vamos a cerrar el año con una caída que estaría rondando el 2.5, que es una caída importante, y me parece que es un año electoral y el gran desafío del gobierno es que la economía vuelva a crecer, creo que el objetivo del gobierno tiene un número preciso, que es el supuesto que se marcó en el presupuesto que la economía iba a crecer 3,5. Yo no sé si lo logrará, pero el punto está que cuanto más cerca esté del 3.5 mejor economicamente y politicamente. No olvidemos que la argentina ya tiene un lustro de estancamiento , +2, -2 , el gran desafío es el crecimiento. Ahora, yo creo que hay que ver que este tipo de convenios pueden ayudar al crecimiento pero no inmediatamente, y lo que yo logre en vaca muerta puede ser positivo a mediano plazo, siempre dependiendo de lo que pase con el petróleo a nivel mundial , lo que sí quiero decir es que cuidado porque la cantidad de empleo que puede generar un tipo de convenio como el de vaca muerta es limitado, la masa del empleo se crea en las pymes, o sea que necesita niveles de inversión mucho más bajos. Ahora generar un puesto de trabajo en vaca muerta requiere una inversión de medio millón de dolares para arriba, .. es decir, es un convenio positivo a mediano y largo plazo, pero no resuelve el problema inmediato que es poner en marcha la economía.”