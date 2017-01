Rubén Pili: “No se puede tener una ambulancia sin personal adecuado”

En la 99.9, el titular de OAM, Rubén Pili siguió insistiendo en que las ambulancias no cuentan con el personal calificado: “al personal no se lo entrenó en la atención de la emergencia en ruta o vía pública, algo que es prioritario”, dijo respondiendole al Dr. Gustavo Blanco.

El titular de OAM, Dr. Rubén Pili respondió en la 99.9 a los dichos que horas atrás había vertido por el mismo medio el Secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, en medio de la controversia por la capacitación de las personas que están a bordo de las ambulancias.

En principio, respondió las acusaciones del funcionario: “no me meto en la controversia personal y no estoy todos los días en los medios. Lo que planteamos es una preocupación porque desde el 7 de enero se instaló una ambulancia en Playa Serena con la única dotación de un chofer de tal manera que ante una emergencia, tendría que subirse el médico o la enfermera de la sala teniendo que dejarla cerrada”.

El principal cuestionamiento pasa por las especializaciones que tiene el personal que está a bordo de las ambulancias y que Blanco considera que no es necesario, ya que con tener un médico sobre el vehículo es suficiente: “al personal no se lo entrenó en la atención de la emergencia en ruta o vía pública, algo que es prioritario. También la falta de recurso humano porque no se puede instalar una ambulancia sin el personal adecuado”, remarcó Pili.

Lejos de la idea que se instaló desde los medios, esta presentación no llegó al ámbito legal, aunque el titular de OAM indicó hubo consultas en la fiscalía: “nadie hizo una denuncia penal. Lo único que hicimos fue una consulta en la fiscalía por las responsabilidades, como también se hizo en el Colegio Médico. Es el mismo tenor de consulta que se le envío a Blanco a quien le solicitamos tener una reunión para solucionar el tema”. Sobre los motivos para acudir a una fiscalía para solicitar asistencia, abundó que “nos derivaron con la número 11 donde nos dijeron como eran los procedimientos por la responsabilidad médica”. Debe aclararse que no es común que esto suceda simplemente para brindar asesoría.

Entre los reclamos que han hecho a la presente gestión, también agregó un tema propio del verano: “hace muchos años que estoy en la salud pública y en la municipalidad pero hace más de 40 años que se licitaban los puestos sanitarios de playa donde una empresa privada ponía dotación y ambulancias, pero este año no está, no se licitó”, finalizó.