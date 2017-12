Rusia pierde otro satélite poco después de lanzarlo

Los medios rusos apuntan que probablemente cayó en el Océano Atlántico y sugieren que ha existido un fallo humano.

La agencia espacial rusa ha perdido el contacto con el satélite meteorológico Meteor. Había sido lanzado unas horas antes desde el cosmódromo de Vostochni, situado en el extremo oriental del país, cerca de la frontera con China.

“La última etapa del cohete con el bloque impulsor Fregat y el satélite Meteor-M llegó hasta la órbita intermedia, pero más tarde no se ha podido establecer comunicación con el satélite debido a que no llegó a la órbita planeada”, señaló un portavoz de Roscosmos a medios rusos. Se están estudiando los motivos de este fracaso. Los medios rusos apuntan que probablemente cayó en el Océano Atlántico y sugieren que ha existido un fallo humano.

Roscosmos tuvo problemas similares este verano tras lanzar el 14 de julio desde el cosmódromo de Baikonur otro grupo de satélites. Varios no alcanzaron la órbita correcta.

Rusia lanzó a las 14h41 locales (05h41 GMT) el segundo cohete Soyuz que transportaba un satélite meteorológico Meteor y un microsatélite rusos, así como 17 minisatélites de entidades o empresas de Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Suecia y Noruega.

El primer lanzamiento de un cohete desde Vostochni tuvo lugar en abril de 2016, y contó con la asistencia del presidente ruso Vladimir Putin.

El cosmódromo de Vostochni, con una superficie de 700 kilómetros cuadrados, fue inaugurado en abril de 2016 y se espera que reemplace en el futuro a la legendaria base de Baikonur en Kazajistán. Inicialmente, la inauguración estaba prevista para finales de 2015, pero tuvo que ser aplazada hasta el año siguiente debido a los retrasos en la sobras. Un escándalo de malversación de fondos públicos obligó a abrir varios casos penales.