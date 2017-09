Ruth Zurbriggen: “Brindar información sobre el aborto es cuidar la salud de las mujeres”

La activista pro aborto, Ruth Zurbriggen, habló en la 99.9 sobre la necesidad de tratar un proyecto de ley que despenalice el aborto: “en Argentina hay causales de aborto legal, el Código Penal no es completamente restrictivo”, advirtió.

El Colectivo Feminista “La Revuelta” en el contexto del Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe; dio a conocer cifras sobre la cantidad de mujeres que con el acompañamiento de este movimiento, abortaron en la Argentina y el número sorprende: 2.800.

Ruth Zurbriggen, es una de las principales activistas de este grupo y a través de la 99.9 aclaró que “en Argentina hay causales de aborto legal, el Código Penal no es completamente restrictivo. Plantea dos causales legales, una cuando corre en riesgo la vida o la salud de la mujer y la otra cuando es un embarazo producto de una violación. Es importante que las mujeres sepan que, si están en estas condiciones, pueden pedir la interrupción legal del embarazo en el sistema de salud público”.

Pero para aquellas mujeres que no están dentro de estos casos, generaron un sistema que se empezó a aplicar en distintos puntos del país: “hemos armado un sistema que se llama “Socorro Rosa” que funciona en Neuquén pero también en otras ciudades, como por ejemplo en Mar del Plata. Damos información sobre como abortar con medicamentos acompañando la decisión de esas mujeres. Más allá de las restricciones que todavía hay, las mujeres van a abortar igual si toman la decisión. Nos parece que dar información, lo que hace es cuidar la salud y la vida de las mujeres”, explicó.

En cuanto a los números que maneja el estado y los que generan desde el Colectivo, explicó las metodologías: “la estadística se hace en base a los ingresos y egresos hospitalarios a consecuencia de abortos clandestinos. Muchas mujeres luego de un aborto inseguro, terminan yendo a hospitales por complicaciones. A partir de eso, por un método de estadísticas proyectivas, se determina que cada 1 mujer que va al hospital hay 7 que abortan pero luego no concurren a un hospital”. Luego abundó: “nuestras estadísticas se basan en las personas con las que nos encontramos y a quienes les damos información. Los ingresos hospitalarios hacen cada vez más claro que las mujeres al conocer más sobre el misoprostol, no necesitan ir a los hospitales. Estamos hablando siempre hasta la semana 12 de gestación porque de ahí en más es necesaria la intervención médica”.

Zurbriggen, también dejó en claro que es necesario profundizar la educación sexual porque es el mejor lugar para generar conciencia. “Hay que hacer un trabajo fuerte en la educación sexual, sobre todo en las aulas, pero no sólo allí. Aún en los países donde el aborto es legal hace décadas e incluso hay políticas de educación sexual presentes, sigue habiendo abortos porque los métodos anticonceptivos fallan y la vida reproductiva de una mujer es muy larga. Por eso es importante que el Congreso Nacional discuta el proyecto de ley presentado por la campaña nacional y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, finalizó.