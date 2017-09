Salen a remate por internet 65.000 toneladas de chatarra ferroviaria

Son rieles, vagones y durmientes que pesan como un millón de autos. “Encontramos infraestructura que parecía de la caída de Unión Soviética”, dicen en Transporte.

El ministerio de Transporte subastará 65.000 toneladas de chatarra ferroviaria en Internet, a partir de la primera semana de octubre. Son vagones, coches, locomotoras, rieles, durmientes y repuestos que estaban acumulados en distintas estaciones, sin uso. Sin embargo, la cantidad de bienes comprados para el sistema ferroviario que ya no sirven es 10 veces mayor: 650.000 toneladas, según Guillermo Fiad, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura.

“Como no había inventario, tuvimos que revisar todo de vuelta y creo que hay más, cerca de 1.000.000 de toneladas de chatarra que no sirve. Para hacer un cálculo rápido, es el equivalente a un millón de autos”, definió Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.

Trenes Argentinos contrató a una empresa de subastas para que cualquiera pueda comprar vagones, rieles y durmientes a través de un sistema de subastas “on line”. Se publica un precio base y luego se los queda el postor que presenta ofertas más altas. El comprador tiene que hacerse cargo de ir a buscar lo que adquirió, que hoy se encuentra desperdigado en estaciones. Hay 47 predios que se liberarían si le sacan la chatarra allí depositada.

Ya hubo una subasta anterior en forma privada. “Por 28.000 toneladas obtuvimos $ 50 millones a fines de 2016. Pero estimamos que por las 65.000 toneladas que ofreceremos ahora, recaudaremos más de $ 300 millones”, estima Fiad. El sistema ya fue testeado durante la semana pasada, sin publicidad ni información en los medios, y demostró que la gente está dispuesta a pagar hasta un 40% más que antes. “Esto antes se distribuía entre los amigos, que se ponían de acuerdo entre ellos por lo que iban a pagar. Ahora, va a poder participar todo el mundo, con total transparencia”, puntualizó Dietrich.

En la subasta que ya realizó Trenes Argentinos, hubo interés de un zoológico, de una ONG y de una panchería por adquirir bienes ferroviarios. “Es gente que nos decía que quería comprar vagones y no sabía como”, apuntó Eduardo Golijow, gerente de Abastecimiento y Logística de Trenes Argentinos Infraestructura.

La próxima subasta será la primera semana de octubre y la idea es realizar varias.

El ministerio de Transporte encontró problemas en el sistema de frenado automático de las líneas de trenes, durmientes y otros componentes del sistema. Durante la gestión anterior, los contratistas realizaban obras y dejaban la chatarra en el lugar, sin limpiarlo, aseguraron.

¿Cómo se llega a tener 650.000 toneladas de chatarra? ¿No se trata de algo inusual?, preguntó Clarín.

“Es un coctel explosivo de impericia nefasta y corrupción. Hay un señor que dice ‘yo cumplo’ (N. de la R: el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo) pero nos dejó un estado de infraestructura ferroviaria que parecía la caída de la Unión Soviética”, respondió Golijow, un técnico, que se enojó por “la impotencia que me generó que no hubiera stocks ni inventarios”.

“Existían maniobras de cartelización, no había licitaciones públicas. Ahora, todas las licitaciones están en Internet y hay muchísimas empresas interesadas, como 16 postulantes en la última que lanzamos en el Belgrano Cargas”, detalló Dietrich. El Estado pagará $ 8.000 millones en ese contrato.