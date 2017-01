“Santa Olga se quemó”: Fuego se descontrola y arrasa con un gran número de viviendas

El comandante de Bomberos de Constitución señaló que en el sector hay una gran cantidad de aserraderos que han aportado al rápido avance del incendio. “Tenemos fuego por ambos costados de la carretera”, dijo.

Una trágica situación se está viviendo en la localidad de Santa Olga en la Región del Maule, luego de que el fuego se descontrolada y avanzara rápidamente afectando a un gran número de viviendas.

Así lo confirmó el comandante de Bomberos de Constitución, Ricardo Becerra, quien comentó que “en el transcurso de la noche se produjo una activación del incendio debido a la gran carga de combustible. Hay muchos aserraderos en el lugar y muchos bosques de pino”.

“El incendio avanza descontroladamente alcanzando un número indeterminado de viviendas, incluyendo el retén del sector y la quinta compañía. No hay un catastro oficial, todavía tenemos el fuego por ambos costados de la carretera, está descontrolado en el sector”, manifestó en conversación con 24H.

Becerra explicó que la situación es muy compleja y que “la costa sería lo único seguro en este momento, ni siquiera la carretera. Es tanta la carga de combustible que el fuego avanza de un lado a otro de manera muy rápida”.

En cuanto a las operaciones que se están realizando en Santa Olga, el comandante de Bomberos sostuvo que cerca de las 2.00 de la madrugada se enviaron unidades de refuerzo al lugar, pero no pudieron ingresar debido a la caída de árboles quemados en la ruta.

Por otra parte, hizo un llamado a las personas a no poner resistencia si es que las autoridades indican que hay que evacuar. “Todas las instituciones hemos tenido muchos problemas para evacuar gente. Uno también se pone en sus casos, de que quieren cuidar sus bienes, pero el incendio tiene un frente de avance tan amplio, que es muy complejo controlarlo”, dijo.

“SANTA OLGA SE QUEMÓ”

Por otra parte, el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, señaló en Cooperativa que “todo el mundo tuvo que salir y Santa Olga se quemó”.

“Cuesta decirlo, cuesta asimilarlo, cuesta darse cuente de los que estaba sucediendo, tuvo que salir Carabineros, Bomberos, espero que la gente haya salido toda, no querían salir. Es tremendo todo lo que está pasando”, indicó.

Además agregó que habrían otras localidades como Carrizal y Carrizalillo que también se habrían visto muy afectadas por el avance de las llamas. Son “pequeñas localidades rurales que también habrían sido arrasadas, estamos hablando de un sinnúmero de casas quemadas. Planteé algunas cifras, pero me puedo quedar corto, el fuego ha arrasado con miles y miles de hectáreas”.