Santiago Maldonado: Cristina y Patricia Bullrich se cruzaron en Twitter

A través de las redes sociales, se cruzaron la ministra de Seguridad y la ex presidenta por la desaparición de artesano en Chubut.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, y se cruzaron por Twitter por la desaparición de Santiago Maldonado y se acusaron mutuamente de “mentirosas”.

El inicio de la polémica estuvo en manos de Cristina Kirchner, quien señaló que Bullrich “mintió” en su informe brindado a los senadores, en tanto la ministra de Seguridad le contestó horas después al señalar que “la única que le mintió a los argentinos durante 12 años fue usted y sus secuaces”.

En una serie de tuits, Kirchner retomó su pedido por “la aparición con vida de Santiago Maldonado” y subió un video en el que se observa a Bullrich brindando explicaciones sobre el caso y se refiere puntualmente a la presencia del jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Noceti, en el operativo que realizó Gendarmería el día de la desaparición para dispersar un corte de ruta que realizaba la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

En el mismo video subido por la ex presidenta, al finalizar las palabras de Bullrich se puede escuchar una entrevista radial, que según Kirchner, “es la voz de Pablo Noceti en un reportaje a Radio Nacional de Esquel el 2 de agosto pasado, en la zona donde desapareció Santiago. En plena Patagonia, a más de 1.800 kilómetros de su despacho en Capital Federal”, remarcó la candidata a senadora.

En su Facebook, la ex presidenta escribió: “Lo que vas a ver y escuchar a continuación es la prueba de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le mintió al Senado de la Nación cuando fue citada el 16 de agosto para dar explicaciones sobre la desaparición de un ciudadano argentino en un operativo de la Gendarmería Nacional”.

“(Bullrich) mintió cuando afirmó que su Jefe de Gabinete, Pablo Noceti, ’no tuvo nada que ver’ con dicho operativo y que ’sólo paso a saludar a Gendarmería’”, acusó Kirchner.

En esa línea, se preguntó: “¿Que hacía un altísimo funcionario político nacional, colaborador directo de la Ministra de Seguridad, a más de 1800 kilómetros de su oficina en el operativo que desapareció Santiago Maldonado?”.

Cristina Kirchner agregó: “¿Por qué la ministra mintió al Senado de la Nación sobre la participación de Noceti en el operativo donde desapareció Santiago?. ¿Dónde está Santiago Maldonado?”, concluyó.