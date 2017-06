Scotland Yard confirmó la pista terrorista en el nuevo ataque de Londres

Scotland Yard confirmó que el ataque que se ha llevado delante el pasado domingo en una mezquita londinense se trata de un acto terrorista.

La policía de Londres afirma que el ataque ocurrido el domingo por la noche en la mezquita de Finsbury Park fue un acto terrorista. Scotland Yard ha explicado también ante los medios que todas las víctimas, un muerto y ocho heridos, dos de ellos de gravedad, pertenecen a la comunidad musulmana. El supuesto agresor permanece bajo custodia policial.

“Da igual la razón de este ataque, mantenemos la mente abierta, explicó Neil Basu, Subcomandante de Scotland Yard. El incidente está siendo tratado como un atentado terrorista y la policía lo está investigando. Por el momento, no hemos identificado a otros sospechosos y no tenemos noticias de que alguien haya resultado herido con un cuchillo”.

Los hechos ocurrieron en una mezquita al término de los rezos de la medianoche del mes sagrado del Ramadán. La primera ministra británica, Theresa May, preside este lunes el Comité de Emergencia Cobra con sus ministros y representantes de la fuerza del orden para abordar el ataque.