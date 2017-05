Sebastián Agliano: “No tengo grandes expectativas en las soluciones de fondo”

El Secretario de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Sebastián Agliano, se mostró escéptico de las decisiones que debe tomar el gobierno para mejorar la situación de la pesca y sobre todo de las embarcaciones que se trasladan al sur para realizar su trabajo: “esta migración se debería manejar con tiempo porque dejamos mucha gente en tierra sin producto”, dijo en la 99.9.

La crisis del sector pesquero tiene distintas aristas preocupantes. Una de ellas tiene que ver con las embarcaciones que se van a pescar al sur y generan que la actividad tenga un cambio sustancial tanto de costos como de mano de obra que se emplea en la ciudad. El Secretario de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Sebatián Agliano explicó la situación en la 99.9.

“No son tantos barcos de flota amarilla los que se trasladan al sur, sino más de los buques de altura. De los que represento serán 15, mientras que el resto serán 43 o 44 barcos. La zafra son 5 o 6 meses, pero estamos viendo el movimiento de industria también porque hay algunos de los muchachos que quieren poner raíces en el sur”, advirtió.

Lo que pretenden es que el movimiento que está experimentando la industria se pueda leer con anterioridad y, en consecuencia, generar un marco que lo contenga: “esta migración se debería manejar con tiempo porque dejamos mucha gente en tierra sin producto. Si el recurso está lejos, salir de Mar del Plata implica 4 o 5 veces más de costo sobre todo en el combustible. La política pesquera esto lo tiene que prever y brindar soluciones inmediatas”, reclamó Agliano.

El contrato que se firmó en enero con los funcionarios de los gobiernos nacional, provincial y local; todavía no fue abordado con la seriedad necesaria: “hay un contrato con medidas enunciadas y el gobierno no ha cumplido con ninguno de los puntos tratados. La respuesta del ministerio provincial, que fueron los únicos que se hicieron eco, fue que trabajaron en algunos de los puntos. Lo que dijeron es que estamos buscando soluciones mágicas, pero en realidad habíamos creído que entendieron la necesidad de soluciones urgentes”.

A pesar de que todavía puede existir una corrección en las políticas, no se esperanza demasiado en encontrarlas: “la flota costera de Mar del Plata necesita respuestas porque el 80% de la mano de obra es de la ciudad. No tengo grandes expectativas respecto de las soluciones de fondo”, explicó. De todas formas, adelantó que no se rendirán en la búsqueda de soluciones: “vamos a hablar con los legisladores provinciales de la quinta sección, no vamos a bajar los brazos, pediremos la Banca 25 y todos los pasos que podamos dar”.