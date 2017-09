Sebastián Agliano: “Se están tomando medidas inconsultas que nos perjudican”

El titular de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Sebastián Agliano habló en la 99.9 sobre el problema que se ha generado con una resolución que establece un mínimo de capturas para los condictrios: “hoy sobre 40 embarcaciones, ninguna está haciendo variado costero”, ejemplificó.

Sectores de la pesca tuvieron nuevamente una reunión con funcionarios nacionales para analizar las problemáticas del área y donde se han encontrado con un nuevo obstáculo en la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera. Su titular, Sebastián Agliano, habló en la 99.9 al respecto: “hace unos meses hubo una resolución donde se estableció un mínimo de captura para la especie denominada con condrictios que está dentro del variado costero especialmente la raya que tiene que ser de un 10%. Además, hace una división entre raya costera y raya de altura que biológicamente no existe. Esto afecta a la flota”.

Según lo que pudieron expresar en la reunión, se tomó conciencia del problema y esperarán por una respuesta: “el Ministro tomó nota de este tema y espero que los miembros del Consejo Federal Pesquero también. Se están tomando medidas que son inconsultas para nosotros. Es una norma de imposible cumplimiento porque no hay rayas costeras y de altura, no hay diferencia”, reiteró.

A punto tal les causa un daño que hoy las embarcaciones especializadas en la costa no están pescando en la costa: “estoy conduciendo la Flota de Pesca Costera y hoy sobre 40 embarcaciones, 13 está zafrando langostino, pero ninguna está haciendo variado costero. Eso dimensiona lo que está pasando, estamos dependiendo de una zafra”.

Desde lo que expresaron los funcionarios, también indicó Agliano que hubo una irresponsabilidad absoluta en la aplicación de la norma: “es una irresponsabilidad política lo que han hecho. Cuando le preguntamos al Sub-Secretario sobre la normativa, nos dijo que había salido rápido a nivel internacional y había que cumplirla, pero lo hicieron de manera inconsulta”.

Hay otras circunstancias que también los preocupan y las dejaron en claro ante los dirigentes políticos como el caso de la pesca en gomones: “es pesca no registrada y sigue siendo un problema. En Claromecó y Monte Hermoso cuando pescan invaden Mar del Plata sin trazabilidad. Hay pueblos de embarcaciones de este tipo sin control alguno”, aclaró.