Sebastián García De Luca: “Buenos Aires debe recibir lo que merece, pero sin perjudicar al resto de las provincias”

El Viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca se refirió en la 99.9 al trabajo que están llevando adelante junto con los gobernadores para la redistribución del Fondo del Conurbano: “Haremos una reestructuración impositiva para hacer una nueva coparticipación que permite conseguir fondos para repartir”, indicó.

La discusión por el Fondo del Conurbano está en pleno desarrollo para generar una estructura que permita también no perder ingresos a las restantes provincias. Así lo indicó a través de la 99.9 el Viceministro del Interior de la Nación, Sebastián García De Luca: “cada provincia tiene una realidad distinta respecto del porcentaje en ingresos brutos y coparticipación. En eso estamos todos en estos días. Es importante avanzar en este acuerdo que le devolverá a los bonaerenses el Fondo del Conurbano que insólitamente está distribuido de una forma donde se recibe apenas un poco más del 1%”.

La búsqueda más importante es que no pierdan sus ingresos otras provincias para no generar futuros conflictos. En ese sentido, agregó que “si bien vamos a buscar que la provincia de Buenos Aires reciba lo que se merece, no vamos a perjudicar al resto de las provincias. Haremos una reestructuración impositiva para hacer una nueva coparticipación que permite conseguir fondos para repartirlos nuevamente”.

Pero la reestructuración que quieren llevar a cabo no es el único punto fuerte en el que se quiere avanzar. “Una de las grandes preocupaciones que tiene el presidente es la necesidad de ir hacia el equilibrio fiscal y la reducción del déficit para hacer previsible el país. Además, se debe bajar la presión fiscal para que todos los argentinos lo empiecen a sentir en sus bolsillos”, advirtió García De Luca.

La educación es otro puntal que quieren revitalizar después de muchos años de abandono: “la única persona que puede dar el desafío real de la educación es Mauricio Macri más allá de las etiquetas y los prejuicios porque fue el único que avanzó en ese sentido como Jefe de Gobierno Porteño. Hay que mejorar la calidad educativa, la infraestructura escolar y la situación de los docentes”, refirió.

Para desarrollar cada uno de estos puntos, necesitarán mucho diálogo porque a pesar de que Cambiemos ganó las elecciones legislativas en muchos distritos, no tiene mayorías: “la agenda legislativa es intensa y en la Cámara de Diputados de la provincia también estamos exponiendo estos temas muy importantes para el país. No tendremos mayorías en las cámaras y estamos obligados a buscar consensos”, finalizó.