Sebastián García De Luca: “el presidente tiene un seguimiento especial con Mar del Plata”

El Viceministro del Interior, Sebastián García de Luca habló en la 99.9 sobre las tareas que están desarrollando a nivel nacional luego de las lluvias que generaron inundaciones. Además, se refirió a la relación con nuestra ciudad y remarcó que “hay un apoyo político al intendente en hechos concretos, para nosotros Mar del Plata tiene un gran potencial y necesitábamos obras para que pueda despegar”.

Las lluvias que generaron problemas en distintos puntos del país, han despertado una alarma en el gobierno nacional que luego de que el agua comenzara a bajar, ha puesto en marcha un sistema de asistencia que también incluye obras para que este tipo de situaciones ante los imprevistos de la naturaleza no impacten tanto.

El detalle lo brindó en la 99.9 el Viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, quien refirió que “lo que está sucediendo en distintas provincias nos obliga a actuar de manera coordinada en un comité de emergencia donde interactuamos todas las áreas. Una vez que se va el agua y después de la asistencia que prestamos a través de Desarrollo Social, planificamos las obras necesarias para reconstruir las ciudades de acuerdo al relevamiento que realizamos en distintas ciudades”. Como ejemplo, señaló que “mañana en Comodoro Rivadavia estaremos lanzando un plan de viviendas para toda la gente que perdió sus casas”.

En los últimos años, una de las grandes falencias ha sido no intervenir luego de eventos de este tipo y el gobierno nacional parece estar pensando en un cambio político que tenga incidencia directa en los vecinos: “nuestro país ha fallado en la manera de alivianar con obras las inclemencias climáticas tanto para sequías como para inundaciones. Hay un efecto del cambio climático concreto y se ve más la falta de obras concretas”.

Una de las ciudades más afectadas por las lluvias fue Mar del Plata, sobre la cuál el presidente Mauricio Macri tiene una estimación especial. Al menos así lo refirió el funcionario: “el presidente tiene un seguimiento especial con Mar del Plata. Hay reuniones semanales donde vamos haciendo este seguimiento y está al tanto de las obras que le dan otra vida a la ciudad y los servicios que tanto le hacen falta como las de gas. También la planta de afluentes cloacales que la estamos terminando, la obra de cloacas del Faro, el acueducto del oeste que le permitirá a más marplatenses tener mayor y mejor presión de agua. A eso se le suman temas como viviendas y urbanizaciones en El Martillo y Belisario Roldán, además de la renovación del corredor costero”, puntualizó García De Luca.

A lo que apuntan es a concretar obras que son una deuda importante para la ciudad y de esa manera, demostrar que hay respaldo para Carlos Fernando Arroyo: “hay un apoyo político al intendente en hechos concretos, para nosotros Mar del Plata tiene un gran potencial y necesitábamos estas obras para que pueda despegar. No sólo en la Bristol, sino debajo de la tierra para que haya mejoras concretas. Estamos haciendo las obras, no como en otras gestiones que les ponían miles de carteles, pero las obras no estaban”.