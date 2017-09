Sergio Doval: “La sociedad cree que los políticos están buscando un rédito electoral en el Caso Maldonado”

El Director del Programa de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana, Sergio Doval, se refirió en la 99.9 al trabajo que realizaron para analizar el impacto del Caso Maldonado en la intención de voto de cara a octubre y destacó que “más del 80% no cree que los políticos quieran solucionarlo, sino que buscan un rédito político-electoral”. Además, ratificó la grieta en las opiniones del accionar del gobierno y adelantó que Patricia Bullrich no está afectada en su imagen.

El caso Santiago Maldonado parece tener un peso político muy importante más allá de una investigación que todavía no ha avanzado demasiado en un sentido para saber donde se encuentra el artesano. Desde el Programa de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana, se dedicaron a medir el impacto electoral del tema y su director, Sergio Doval habló sobre las conclusiones en la 99.9.

“Teníamos algunas hipótesis que pudimos corroborar. Consideramos que la beligerancia puesta de un lado y del otro en el tema, alimentaría los estados extremos y por eso no se afectaría la intención de voto del oficialista y de Unidad Ciudadana”, indicó.

Son pocas las personas que, en base al caso Maldonado podrían cambiar su voto en octubre: “sólo el 23% en Provincia de Buenos Aires donde hicimos la medición, considera que podría llegar a cambiar su voto de acuerdo a como avance el caso Maldonado. Casi todos son votantes de Massa o Randazzo pero no de Cristina Fernández o Bullrich”, aclaró.

También estaba en juego la grieta como una de las hipótesis alrededor de la desaparición y ratificaron que sigue intacta: “se corrobora la grieta porque de los que van a votar a Bullrich el 90% están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y de los que votan a Cristina Fernández, el 95% está en desacuerdo. Esto termina siendo una charla entre sordos, no hay elementos que puedan funcionar como catalizadores de la charla. Los que tendrían que introducir ese elemento es la justicia, pero tiene un alto nivel de descreimiento”. Desde su análisis, esta polarización tiene que ver con la elección legislativa: “hay que definir un modelo de sociedad”, agregó.

Pero hubo otros datos llamativos, uno de ellos que rompe con la lógica del pensamiento antagonista y es donde la mayoría coincide: “más de un 80% de los encuestados creen que los políticos están más preocupados por sacarle un rédito político-electoral al caso más que solucionarlo. Ahí no hay grieta, es un amplio porcentaje de ambos lados. La sociedad no come vidrio y se da cuenta lo que está sucediendo, pero el problema es que tienen que elegir entre los dos modelos”.

Incluso, como última cifra significativa, negó que la imagen de la Ministro Patricia Bullrich estuviera impactado por el caso Maldonado: “esperabamos que la imagen de Patricia Bullrich hubiera caído, pero se mantiene en 50% de imagen positiva en Provincia de Buenos Aires. Eso lo hemos comparado con otros colegas y hay una estabilidad de su imagen”.