“Shetaxi”, la aplicación argentina para pedir taxis manejados por mujeres y evitar acosos

En Rosario hay 70 taxistas registradas en “SheTaxi”, 35 de las cuales trabajan a diario y “todas tienen habilitación municipal y las tarifas son las que se cobran en la ciudad”, expresó Maria Eva Juncos, creadora de “SheTaxi”.

La primera app argentina para pedir taxis conducidos por mujeres, “SheTaxi”, ya es usada por más de 2.800 pasajeras en la ciudad santafecina de Rosario, donde una taxista tuvo la iniciativa de crear esta aplicación que comenzará a funcionar el mes próximo en Córdoba, un recurso tecnológico que sirve a las pasajeras para prevenir situaciones de inseguridad y violencia.

“Hace 10 años que soy taxista y muchas veces las pasajeras me comentaban sobre actitudes de choferes que le generaban inseguridad, miedo o malestar cuando viajaban en taxis. Algunas eran sutiles, pero en realidad se trataba de acoso”, contó a Télam Maria Eva Juncos, creadora de “SheTaxi”.

“Investigué sobre tecnología desde cero y así llegué a Pablo Botta, ingeniero en Sistemas, un impulsor de la accesibilidad web y el software libre, que con su empresa ‘Movilizame’ viene realizando aplicaciones sobre transporte sustentable, y la verdad que fue un trabajo en equipo exitoso que no deja de sorprenderme”, confesó la mujer.

Cada usuaria deja su mail, por lo que la aplicación permite saber si es una pasajera habitual, “algo que nos ayuda a decidir si tomamos o no el viaje, porque si ves que es clienta, no dudás en aceptar dar el servicio”, señaló Juncos.

Los hombres también pueden usar este servicio de taxis manejados sólo por mujeres: “Si la conductora no se siente segura, no acepta”, aclaró.