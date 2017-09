Silicon Valley viene a reclutar talento argentino con sueldos de US$ 100.000 por año

Buscan especialistas en software que trabajen desde sus casas y organizarán un torneo de contratación para encontrar a los mejores.

Las empresas más grandes del mundo, aquellas que forman parte del índice Fortune 1.000, buscan talento en la Argentina y esta vez se realizará un torneo de contratación para satisfacer la demanda de 50 puestos de trabajo remoto con sueldos anuales que superan el millón de pesos.

Crossover es una empresa estadounidense dedicada al reclutamiento para empresas que facturan más de US$ 30 millones al año y normalmente realiza exámenes online para filtrar a sus candidatos seguidos de una entrevista técnica. Pero esta vez viene al país para encontrar a 50 gerentes de ingeniería con experiencia en Ruby on Rails y PHP. “Los desarrolladores argentinos obtienen buen puntaje en Java, PHP y .NET y estamos planeando a contratar a unos 100 o 150 más en el próximo año para que se sumen a los 50 que ya trabajan con nosotros”, explica Andy Tryba, el CEO de Crossover que estará este sábado en el evento de contratación.

Quienes deseen postularse pueden hacerlo mediante el sitio web de Crossover, pero deberán pasar una primera selección antes de recibir la invitación. Lo llaman torneo porque tiene un formato altamente competitivo donde los participantes serán evaluados por rondas y los rankings estarán disponibles para todos. De este modo, cada uno podrá ver cómo le fue al resto y saber si tiene que esforzarse más en la próxima.

La tabla se irá cortando luego de cada examen para ir dejando solo a los mejores. Durará todo el día, desde la mañana hasta la noche, pero no tendrán que esperar para obtener los resultados, ni recibir el clásico “nosotros te llamamos”, porque para el final del día estarán contratados.

“Aplicamos algunos conceptos que son comunes en los juegos a estos torneos y está dando resultados. Los concursantes nos comentan que les gusta la transparencia que le da al proceso y pueden irse con su resultado. Algunos que quedan descalificados incluso practican para volver a participar”, cuenta Tryba.

Aquellos que son seleccionados pasan a tener un perfil en la plataforma de Crossover, donde las empresas, pueden buscar a quién contratar. Generalmente, reciben varias ofertas entre las cuales luego pueden elegir. “Estas propuestas suelen ser determinadas por la experiencia laboral pasada de los participantes y la mayoría son para puestos altos con sueldos de más de US$ 100.000 anuales”, dice el CEO.