Silvia Sica: “Heraldo García me echó del HCD, no me representa”

La presidenta de la Sociedad de Fomento “Estación Norte”, Silvia Sica denunció en la 99.9 un hecho particular que vivió en el recinto cuando Heraldo García la expulsó: “a mí esta gente no me representa, García no es quien para echarme y me fui porque soy una dama y debo conservar las formas”, agregó.

El vecinalismo en Mar del Plata está atravesando un momento particular. Los distintos sectores se enfrentan en los reclamos que algunos deciden hacer de una forma y otros, prefieren ser un poco más calmos en sus peticiones. Silvia Sica es la responsable de la Sociedad de Fomento “Estación Norte” que sufrió el maltrato por parte de quien preside la Federación de Sociedades de Fomento y personaje activo hoy en contra del gobierno local; Heraldo García.

En la 99.9 señaló que “García me echó del recinto cuando pidió la Banca 25. Mis compañeros fomentistas, no sólo Heraldo que fue el que peor me trató, sostienen que estoy a favor de la señora Marinier y no pasa por ahí. Más allá de que uno tenga que tratar con la persona que te toca en la gestión, no le he ido a levantar el tono de voz ni a Carrara ni a Marinier porque siempre tuve buen trato con ambos. Heraldo habla bien de Marcelo Carrara cuando le hizo un piquete en Asuntos de la Comunidad, pero nadie se acuerda”, puntualizó acerca de las contradicciones del dirigente vecinalista.

Si bien no ha tenido acceso a las reuniones por expresarse de otra forma, dejó en claro que quienes hoy forman la Federación no son personas que representen a todos los responsables de Sociedades de Fomento: “para mí lo que les sucede es que no quieren que les controlen las cuentas. Me consideran opositora y por eso no me dejan participar en las reuniones. No considero las formas de la nueva Federación y lo dije públicamente, no me gusta patotear a la gente. A mí esta gente no me representa, García no es quien para echarme y me fui porque soy una dama y debo conservar las formas”, agregó.

Mientras tanto, Sica no se aleja de la gestión y las novedades que le adelantó el intendente en el contexto del Nuevo Distrito Tecnológico, fueron bien recibidas: “nos traerá lo que el vecino está buscando; es decir el progreso en el barrio como el arreglo de calles, lugares que están intransitables por la cantidad de pozos que tienen, arreglos de frentes, lugares que están abandonados del ferrocarril y tomados por la gente. La puesta en valor de la calle 9 de Julio y otras promesas que nos hicieron”.

En la zona hay un problema adicional que son los micros de larga distancia que se ubican en los frentes de los vecinos, algo que advirtió que ha cambiado: “el tema difícil es en temporada o fines de semana largos. El control de tránsito está pero los tenés que llamar porque si tenes un micro parado en la puerta de tu casa llamás, viene tránsito y les llama la atención. Hemos logrado que muchas de las empresas se estacionen por Luro para la espera, de a poco vamos solucionando los problemas. Vemos la única falencia de falta de gente de tránsito”, concluyó.