Sofia Badie: “Cuando leo lo que se publica, me pone muy mal y me duelen las injusticias”

La presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badie, se refirió en la 99.9 a las obras que llevan adelante cotidianamente y los problemas que deben atender ante las publicaciones que considera injustas: “el distrito es impresionante y sólo quien está trabajando se da cuenta de los reclamos diarios que tenemos”, agregó.

El trabajo del Consejo Escolar intenta tomar visibilidad ante las críticas que los directivos actuales consideran infundadas. Se habla públicamente de falta de respuestas, pero la presidenta del organismo Sofía Badie replicó en la 99.9 remarcando la tarea que llevan adelante.

Uno de los casos que se hizo público fue el de la Escuela Nº 58 donde hay obras en desarrollo y se trató de posicionar mediáticamente como un establecimiento cerrado y por el cuál los propios alumnos estaban tratando de “salvar” su lugar de estudio. Al respecto, Badie señaló que “tiene una obra pendiente de cobertura de techos y canaletas que no se concretó aún. Ante la falta de respuestas y el temporal, le pedimos colaboración al Intendente y lo hizo. Estamos trabajando con Eduardo Leitao en sintonía y estamos avanzando”. Luego abundó: “empezamos a buscar alternativas de lugares para que los chicos no se queden sin espacio, fuimos a la Sociedad de Fomento y al Emder. Armamos las aulas en espacios del EMDER porque las obras en la escuela son muy importantes”, aclaró.

No son los únicos problemas que afrontan porque también el vandalismo está presente casi todas las semanas y es otro tema delicado al cuál debe brindar una pronta respuesta el Consejo Escolar: “el viernes robaron en el Jardín 911, les robaron todo rompieron puertas y rejas. La directora llegó devastada comentando la situación y salimos a darle respuesta inmediata. Nosotros tenemos que estar para ayudar y acompañar a los docentes, no se trata sólo de infraestructura. Cuando leo lo que se publica, me pone muy mal y me duelen las injusticias”, expresó la presidenta.

Y sólo se trata de casos puntuales, porque también destacó el volumen de reclamos constante con el que deben lidiar y que complica notablemente la tarea cotidiana: “el distrito es impresionante y sólo quien está trabajando se da cuenta de los reclamos diarios que tenemos. Permanentemente tenemos que dar respuesta y no se puede decir que no las damos o las brindamos a largo plazo. No se publicó con la misma voluntad que tenemos un 30% de aumento en las prestaciones del servicio alimentario”.

A partir de todas estas situaciones, es que han tomado una determinación: “vamos a mejorar la página del Concejo Escolar para mostrar lo que hacemos, la gente debe ver lo que estamos haciendo. Es verdad que la infraestructura no está bien, pero estamos trabajando todo el tiempo”, replicó.