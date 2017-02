Sofía Badie: “Durante el verano hemos trabajado mucho”

La vicedirectora del Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredón, Sofía Badie, anticipó como está la situación de las escuelas municipales de cara al reinicio de las clases. Además, Miguel Ángel Díaz de UDOCBA se refirió a la paritaria docente y señaló que “Vidal utiliza los mismos elementos represivos que el sciolismo”.

El comienzo de clases en el Partido de General Pueyrredón siempre trae consigo el análisis del estado edilicio de los edificios donde funcionan las escuelas municipales. Al respecto habló en la 99.9 la vicedirectora del Consejo Escolar, Sofía Abadie, quien adelantó que “trabajamos mucho durante el verano porque se realizaron las Escuelas Abiertas con actividades artísticas y culturales durante todo el mes de enero y hasta la primera semana de febrero. Desde el Consejo Escolar intervenimos asegurando el almuerzo y desayuno”.

En cuanto a las mejoras, una de las principales preocupaciones pasaba por renovar las cocinas y en consecuencia la calidad de los alimentos que se consuman: “esta semana una empresa entregará equipamiento nuevo para algunas escuelas. Es la segunda parte de la entrega. Las cocinas siempre deben estar observadas y funcionar bien para tener buenos alimentos. El objetivo pasa porque se respete el menú único distrital donde se plantea que el alimento sea variado. No es un tema que se debe instalar y luego dejarlo, hay que seguirlo, controlarlo y variarlo”, remarcó.

Más allá de lo que hacen desde los puestos que ocupan, Badie recurrió a la conciencia de todos los actores de la sociedad para mejorar las escuelas: “el trabajo lo debemos hacer entre todos. Se espera mucho de los que estamos a cargo de alguna función pero todos deben colaborar. La sociedad la debemos construir entre todos, desde juntar un papel que yo no tiré, guardarlo en el bolsillo y después tirarlo en el tacho más cercano”, ejemplificó.

Como siempre, el vandalismo ha formado parte de la temporada, pero sin grandes pérdidas. De todas maneras, hay tareas que han llevado adelante: “hubo algunos hechos de vandalismo que no han sido demasiado graves, pero se rompen puertas y demás; lo cuál lleva un tiempo de trabajo para recuperarlas”.

Miguel Ángel Díaz: “Vidal utiliza elementos represivos del sciolismo”

En la reapertura de las paritarias para el sector educativo, ya comenzaron las controversias mediáticas. El Secretario General de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, acusó en la 99.9 a la gobernadora María Eugenia Vidal de utilizar la misma política del sciolismo que tanto se criticó: “siempre descontó los días de los docentes que no concurran a clases. Esto lo hace basándose en un acuerdo de los ministros de Scioli. Lo que fue un terrible gobierno, es un manual de procedimiento educativo para esta gestión. Se utilizan elementos represivos del sciolismo, pero no nos amedrentan porque cuando tenemos todas las puertas cerradas tenemos que romper la pared. Por algún lado tenemos que salir”, dijo.

Lo que están reclamando es prácticamente el doble de lo que el gobierno aseguró que está dispuesto a pagar: “hay que resolver la pérdida del año pasado que ronda los 10 puntos. Todos los economistas están diciendo que habrá un 25% de inflación este año y por eso pedimos un aumento de 35% en total. Nuestra posición es absolutamente racional porque el presupuesto de educación en la provincia aumentó un 54%”.