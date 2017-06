Sofía Badie: “No es justo decir que el servicio alimentario no está funcionando bien”

La presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badie, habló en la 99.9 sobre las críticas de la consejera Eva Fernández sobre falencias en el servicio alimentario para los secundarios: “sabe muy bien que el sistema está funcionando muy bien”, agregó.

La Consejera Escolar Eva Fernández salió públicamente a criticar que los comedores escolares en las escuelas secundarias no están funcionando bien y no tardó en llegar la respuesta oficial. La presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badie, le respondió con sólidos argumentos a través de la 99.9: “el servicio alimentario está funcionando muy bien, se logró el año pasado una regularización importante. Se mejoró con el aumento de la prestación, hay dos menúes obligatorios por lo que sabemos lo que se está brindando en todas las escuelas”.

Por esta situación que está en mejora constante, consideró que no está bien tener este tipo de expresiones: “no es justo decir que el servicio alimentario no está funcionando bien porque se está pagando en tiempo y forma después de muchos años de deuda que llegaron a 40.000 pesos en algunos casos fueron pagadas y ahora como cumplimos podemos exigir”.

En cuanto a los puntos finos que se plantearon en la crítica, aseguró que este servicio no es para todos, sino que se hace un relevamiento: “el servicio alimentario es financiado por Desarrollo Social. tenemos dos programas, uno para primarias y jardines y otro para adolescentes. Éste último no incluye a todos los niños de una escuela, sino que trabaja en detectar las necesidades e intervenir. Se apunta a la intervención de todos los alumnos, cuando no todos lo necesitan”. Aunque afirmó que quieren tener más fondos para ampliar la cobertura: “de todas maneras, estamos pidiendo la ampliación de cupo porque hay escuelas donde la necesidad es muy grande”, dijo.

Otro de los puntos que criticó fue la cantidad de dinero por chico que se utiliza en los secundarios y allí Badie aclaró que “cuando dicen que 16 pesos por día no alcanza, hay que sumarle lo que son desayunos y meriendas lo que agrega una cifra superior llegando a 27 pesos por día; pero los niños no van a veces todos los días y esa cifra nos alcanza y nos sobra”.

Lo que más molesta a la presidenta del Consejo Escolar, es que estas situaciones son tratadas constantemente en la institución y la Consejera Fernández está al tanto de la verdadera realidad: “sabe muy bien que el sistema está funcionando muy bien. Todos los días observamos que no los chicos no pueden decidir por si solos, sino que los usan políticamente”, afirmó.