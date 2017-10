Sofía Badie: “Se firmó un acuerdo para terminar la obra integral de la Técnica Nº 1”

La presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badie contó en la 99.9 el avance en una obra importante para un establecimiento educativo destacado como la Escuela de Educación Técnica Nº 1: “es una obra de 5 millones de pesos que se inició en 2012 y quedó frenada en 2013”. Además, señaló que están trabajando en distintos arreglos: “se han puesto en marcha obras integrales y no reparaciones pequeñas que son las que hacemos diariamente”.

El trabajo en las escuelas continúa aunque no sea noticia todos los días. Las reparaciones han sido una constante y en los últimos días se conoció una noticia muy importante. La Escuela Técnica Nº 1 de 12 de Octubre y Acha tiene autorizada la continuidad de la obra integral que hace 5 años que no se finaliza.

Así lo indicó la presidenta del Consejo Escolar, Sofía Badie, en la 99.9: “la escuela tenía un plan de obras del año 2012 que se inició en 2013 y luego se cortó. No se había podido llevar adelante la reparación integral del edificio, pero el viernes pasado se firmó un acuerdo con el director de la escuela para terminarla. Es una obra de 5 millones de pesos”. Se tratan de distintos aspectos que son necesarios en el edificio: “se recuperará la cubierta, las chapas, desagües, canaletas, ventanas, cielo raso, es una obra muy grande y estamos contentos de poder comunicarlo”, enumeró.

A diferencia de lo que había sucedido en los últimos años, se empezó a trabajar para solucionar problemas de fondo y no sólo en los parches provisorios: “lo que está sucediendo en estos meses es que se puso en marcha la ejecución de obras integrales, no reparaciones pequeñas que es lo que hacemos diariamente. Son arreglos estructurales, construcciones de aulas, baños, salitas en distintos barrios para los jardines”, aclaró Badie.

En ese camino, también destacó que se están haciendo actualmente otras obras importantes y se empezarán a realizar otras que tienen un impacto importante en la comunidad educativa: “con el ENOSUR vamos trabajando la ejecución del plan de obras. La Secundaria 58 es una escuela que hay que hacerla prácticamente nueva y el 26 de noviembre se hará la apertura de sobres para la licitación. La escuela 512 también se está haciendo nueva y se entrega en noviembre con equipamiento y todo, son noticias gratas para que la gente escuche que pasan cosas buenas y no sólo con la desesperanza”.

Todo lo que se está trabajando, Sofía Badie quiso aclarar que se hace con el dinero público que en años atrás estuvo a disposición, pero no saben en que se terminaba utilizando: “el Concejo Escolar administra el dinero del estado y tenemos el fondo compensador que es que el dinero que ingresa por el goteo de impuestos. Todo ese dinero va en obras de todo tipo continuamente. El nivel de ejecución de obras que estamos teniendo hace tiempo que no se hacía y no soy yo sóla, somos un equipo de personas que tratamos de hacer las cosas lo más transparentes posibles”, finalizó.