Stella Maris Marinier: “Acomodarnos a la normalidad requiere de mucho sentido común”

La subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, dio detalles de las Sociedades de Fomento que no han entregado comprobantes del dinero que fue entregado por el municipio para obras y las medidas que han tomado: “hay tres o cuatro que no cumplieron con un promedio de 50.000 pesos cada una aproximadamente”, detalló.

Ordenar el uso del dinero público en las Sociedades de Fomento no es una tarea sencilla y desde la subsecretaría de Asuntos de la Comunidad comenzaron a avanzar en presentaciones incluso para que se regularice la situación y se de cuenta de lo que se hizo con el dinero entregado.

La responsable del área, Stella Maris Marinier señaló a través de la 99.9 que “el estado les dio dinero a algunas Sociedades de Fomento y no han presentado facturas de como han gastado ese dinero. Se han hecho cédulas de notificación, cartas documento y nunca se acercaron a decir como gastaron la plata”.

El caso que tomó mayor repercusión fue sobre el barrio López de Gomara pero no es el único: “hay tres o cuatro con un promedio de 50.000 pesos cada una aproximadamente. Está claro que además han quedado inhabilitadas para recibir más convenios hasta que no se solucione el tema”, adelantó.

El trabajo de regularización sigue adelante y van a seguir en ese camino: “lo que hicimos fue una normalización general de la oficina, si hay que hacer una medición de estos meses fueron duros. Se conversó mucho con todas las entidades y no permitimos desde el estado ninguna cuestión fuera de la que corresponde. Se han caído tres convenios de los firmados en julio por falta de trabajos, se tiene que comprender que es dinero de la gente”, explicó luego.

Lo que hoy se quiere ver como recortes en distintas áreas, no es más que poner las cosas en su lugar, según lo indicado por Marinier: “estábamos en el mundo del revés y acomodarnos a la normalidad es todo un proceso que necesita mucho de sentido común. Hay tractores que están en sociedades de fomento hace más de dos años sin que nos traigan seguros, sin comodatos, sin convenios y encima se enojan cuando la retiramos porque las necesitamos para dar respuesta”.