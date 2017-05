Stella Maris Marinier: “Estamos empezando a controlar y esos cambios molestan”

La Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier habló sobre el conflicto que mantienen con las Sociedades de Fomento y señaló que el motivo pasa por los controles administrativos: “tenemos que manejar con mayor orden las rendiciones de las Sociedades de Fomento y por eso enviaré los expedientes a Contaduría y Legal y Técnica para dictaminar si pueden seguir cobrando algunas que no están rindiendo de la mejor manera”. Además, la respuesta de Heraldo García, titular de la Federación de Asociaciones Vecinales.

El control sobre las Sociedades de Fomento ha generado un enfrentamiento desde algunos sectores del fomentismo y quien actualmente se desempeña como Subsecretaria de Asuntos de la Comunidad del Municipio, Stella Maris Marinier. Fruto de esas idas y vueltas, ayer la funcionaria se presentó en el Concejo Deliberante y luego habló a través de la 99.9.

En principio, dio datos sobre los problemas que tienen actualmente algunas de estas entidades: “hay 71 sociedades de fomento que tienen relación con el municipio. Hay muchas a las cuáles les vencieron los mandatos, debían presentar balances. Hay unas 15 que lo han hecho pero se tendrán que ir regularizando a medida que vayamos firmando los convenios. Algunos perdieron esos convenios porque tenían deudas con el municipio, porque no rindieron el dinero que se les entregó para hacer algunos servicios o porque tenían denuncias o problemas en personas jurídicas”, explicó.

Lo que piden desde su subsecretaría es que se ordenen administrativamente las instituciones y a partir de ahí se empiece de cero con los convenios: “tenemos que manejar con mayor orden las rendiciones de las Sociedades de Fomento y por eso enviaré los expedientes a Contaduría y Legal y Técnica para dictaminar si pueden seguir cobrando algunas que no están rindiendo de la mejor manera”, dijo Marinier.

La funcionaria tiene una teoría sobre las críticas que ha recibido y tiene que ver con los propios controles que están ejerciendo y no parecen caer bien en todos los vecinalistas: “hay algo que está claro, es dinero de la gente, son fondos públicos. Ayer un concejal me dijo que los papeles no eran importantes, pero yo creo que sí. Estamos empezando a hacer algunos controles y al que no tiene el barrio en las condiciones que uno podía esperar por el dinero que reciben, puede molestarle. Cerrar el diálogo no es bueno para nadie y a través de ello podemos ir ajustando algunas cuestiones”, agregó sobre la necesidad de seguir hablando con los fomentistas.

Como hay muchas entidades que no tienen los papeles como debieran, Marinier destacó que hay otras que están trabajando muy bien: “el municipio está pagando 25 millones anuales a las Sociedades de Fomento. Hay muchas que trabajan muy bien en sus barrios, la gran mayoría y tienen bien sus cuentas. El estado durante muchos años no controló lo que se hacía en los barrios y todo cambio siempre molesta”, finalizó.

HERALDO GARCIA: “LAS ACTITUDES DE MARINIER NO CORRESPONDEN A UNA FUNCIONARIA DE LA DEMOCRACIA”

La respuesta a Marinier la brindó en la 99.9 el titular de la Federación de Asociaciones Vecinales, Heraldo García indicando que “las actitudes que está teniendo nos parecen fuera de lugar para una funcionaria de la democracia. Cuando hablamos en la Banca 25, algunos concejales pidieron que fuera la funcionaria y algunos del oficialismo decidieron que tenía que ir a la Comisión de Legislación. En el intermedio, hemos registrado actitudes de intimidación y cooptación para que no participaran de las reuniones que fuimos haciendo”, denunció.

Incluso señaló que en el propio Concejo le pidieron detalles que se negó a entregar: “le pedimos que si conoce un caso puntual donde hay malversación de fondos lo dijera, pero no dijo nada. No dio la lista de las 30 entidades que dijo que la acompañaba. Son actitudes fuera de lugar para una persona que tendría que generar una mejora para las problemáticas de los barrios”.

García dio como ejemplo lo que pasa en su barrio respecto del dinero que recibe y los trabajos que debe realizar: “por la cotización que tienen, esto le sale muy barato a la Municipalidad. El corte pasto tiene un valor de 7 pesos el metro cuadrado y en nuestra plaza, un sólo corte saldría 49.000 pesos y se tiene que cortar dos o tres veces por mes. Después hay terrenos, veredas, cuidar los canteros de la avenida y demás. Nosotros recibimos un convenio de 30.000 pesos cuando necesitaríamos 150.000 pesos de acuerdo a los valores de la Municipalidad”.

Por último, señaló que no están intentando desestabilizar políticamente a nadie y se despegó de aquellos fomentistas que apoyaron el gobierno de Gustavo Pulti: “en estas condiciones no vamos a hablar con ella porque no permitiremos semejante agravio, hablaremos con otras áreas de ser necesario y el intendente sabrá que decisión tomar. Hay 115 Sociedades de Fomento en Mar del Plata y esto no se trata de una acción política”, concluyó.