Subastarán terrenos en Retiro y esperan recaudar al menos US$ 80 millones

Son las parcelas 4 y 5 del predio en Catalinas; los rematará la AABE; TGLT, Consultatio y BA Desarrollos presentarán ofertas; cómo es el proyecto para edificar allí.

Mañana el Estado dará el primer paso para la venta de codiciados terrenos públicos en la zona de Catalinas en Retiro, una iniciativa que busca reunir fondos para financiar las obras del Paseo del Bajo y ya despertó el interés de grandes desarrolladores inmobiliarios, listos para levantar nuevos edificios en un espacio hasta aquí destinado a operaciones ferroviarias y estacionamientos.

Se trata de la subasta de dos de las parcelas en que se subdividió un terreno de 91.337 metros cuadrados ubicado en la zona portuaria de Catalinas, frente al sector donde actualmente funciona la terminal portuaria de pasajeros y cercana a la zona de Puerto Madero. Son las subdivisiones 4 y 5 de dicho terreno, que mañana serán vendidos por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

De acuerdo con el pliego oficial, las dos parcelas que se subastarán mañana -los remates serán a las 12 y a las 13- cuentan con una superficie aproximada de 3200 m2. Actualmente, están ocupadas y son utilizadas como estacionamientos de vehículos particulares, aunque dicha operación finalizará en diciembre.

El piso fijado para cada una de ellas es de US$ 40 millones, aunque se espera que el monto final se ubique por encima de esa cifra. Las firmas Consultatio, TGLT y BA Desarrollos, adelantaron desde la AABE, ya confirmaron su participación en el remate, que se realizará mañana en la sala Néstor Kirchner de las oficinas del organismo en Retiro.

Los fondos obtenidos tras esta subasta serán destinados para financiar la obra del Paseo del Bajo, una obra vial en marcha que prevé la apertura de un corredor vial de siete kilómetros y cuatro carriles para conectar las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata. Dicha decisión fue tomada en diciembre del año pasado, cuando la Legislatura porteña aprobó la rezonificación de los terrenos y la utilización del dinero obtenido de su venta.

En tanto, una vez asignado, el comprador tendrá un plazo de tres años para construir en los terrenos adquiridos, luego del cual puede ser multado. El proyecto oficial comprende la edificación en el lugar de un inmueble de al menos 20.000 m2 cubiertos, que deberá duplicarse en el caso de que el comprador se haga de ambas parcelas en conjunto. A su vez, los edificios no podrán superar los 139 metros de altura.

En tanto, la AABE ya dispuso las subastas de las parcelas 6 y 7 de dicho predio para el 14 de diciembre. Cada una de ellas tiene una superficie de 3200 m2 y fueron tasadas a un precio mínimo de US$ 40 y US$ 45 millones, respectivamente. En tanto, el piso para su compra en bloque es de US$ 125 millones.

En conjunto, la venta de todas las subdivisiones de ese predio que supera los 91 m2 proyecta generar una recaudación a la AABE de al menos US$ 165 millones.