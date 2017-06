Sueldos altos y poca actividad en la Legislatura bonaerense

La Cámara baja provincial sesionó sólo dos veces este año; el presupuesto de 2017 es un 50% mayor que el de 2016; cada legislador cobra al menos 115.000 pesos.

Cobrar mucho. Sesionar poco. Ésa es la ecuación para la mayoría de los 92 diputados de la provincia de Buenos Aires.

Claro que hay algún otro privilegio para los legisladores con más poder: viajar por el mundo, tanto o más tiempo que el que permanecen sentados en las bancas para las que fueron elegidos.

Ésta es la radiografía de los más poderosos legisladores de la Cámara de Diputados bonaerense, que este año cumplieron un triste récord: sesionaron sólo dos veces en lo que va de 2017. Sin contar, claro está, la Asamblea Legislativa.

Los diputados sesionaron una vez el 23 de marzo. Y otra vez el 18 de mayo, según registros oficiales. En abril y junio no sesionaron. Es decir, se sentaron en sus bancas una vez cada dos meses, en promedio.

Pese a la poca actividad, el presupuesto de este cuerpo aumentó sus fondos en un 50% en comparación con lo que se gastó en 2016. Así se desprende de la ley de presupuesto aprobada en diciembre y publicada en el Boletín Oficial, donde se especifica que el total de erogaciones previsto para 2017 en la Cámara baja provincial asciende a 3686 millones de pesos.

El presupuesto para este año representa así una suba de 1229 millones respecto del año pasado, cuando fue de 2457 millones. Ello supone un incremento del 50,02%. Ya en 2016 había crecido en un 43,9% en comparación con los 1708 millones presupuestados para 2015.

De acuerdo con estos números, el órgano legislativo tiene un gasto diario superior a los $ 10 millones.

El diputado nacional Facundo Moyano (FR) sacó a la luz estas cifras esta semana y acusó a sus pares provinciales de cobrar medio millón de pesos mensuales.

La suma no es exacta. Cada diputado cobra un sueldo bruto de 115.000 pesos, que en la mano se traduce en 63.000 pesos, una vez deducidos los aportes. Esta módica suma es para los diputados rasos, más jóvenes y sin antigüedad.

A la vez, cada diputado tiene poder para administrar módulos por unos 300.000 pesos mensuales y becas y subsidios por otros 600.000 pesos anuales. Es decir que administra un promedio de 350.000 pesos mensuales -supuestamente para pagar beneficios a terceros-, más allá de los 115.000 pesos que recibe para su bolsillo. Como mínimo.

Gastos en personal

El presupuesto provincial estipula en 910 el número de cargos correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad.

En tanto, hay 115 empleados de planta permanente sin estabilidad y 224 cargos destinados al personal de planta temporaria. Precisamente, en concepto de gastos de personal se destinarán 2500 millones.

El presupuesto del cuerpo votado a libro cerrado autorizó a los diputados “a distribuir presupuestariamente los importes aprobados en la presente ley, adecuando las cuentas a la reforma de administración financiera implementada, de acuerdo con los clasificadores presupuestarios establecidos”. Están previstos 44,5 millones de pesos para bienes de consumo, 523,3 millones para servicios no personales y 586 millones para transferencias.

El presupuesto 2017 fue votado por la mayoría de los bloques políticos, a excepción del Frente de Izquierda de los Trabajadores. La diputada de este bloque, Mónica Schlotthauer, no votó el aumento. Esta legisladora dona prácticamente la mitad del sueldo al partido, según aclaró. Y envía las becas a la CTAI, organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación.

En cambio, en la oficina del massismo se negaron a profundizar la información respecto de los sueldos de los diputados. “No se va a comentar el tema de los sueldos en público”, dijo un asesor de Ramiro Gutiérrez, vicepresidente del cuerpo.

En la oficina de la presidencia de la Cámara de Diputados se informó a LA NACION que “Mosca no tiene ningún descargo para hacer”. Su recibo de sueldo se envió a este diario con el nombre expresamente tachado.

El presidente de la cámara no respondió sobre los gastos de becas, módulos y subsidios. Mosca tiene una agenda electoral intensa, con recorridas por el interior de la provincia y por el extranjero. En mayo viajó a España y en abril, a Chile. Hizo tantos viajes como sesiones presidió este año.