Teresita Dussart: “La verdadera inspiradora de la filosofía política que vemos en Cataluña fue Cristina Kirchner”

Así lo señaló la periodista Teresita Dussart en la 99.9, además de hablar desde España de la relación de Podemos con La Cámpora. Respecto del intento de secesión de Cataluña indicó que es un “proceso ilegal y en ruptura con la Constitución que, a pesar de ser marginal, tiene un impacto económico”.

Los efectos del referendum en Cataluña siguen siendo cada vez más fuertes y abarcan distintos sectores. Durante el día de hoy, el cambio de sede para bancas privadas ha sido todo un símbolo de lo que generó esta intención de secesión.

Desde España, la periodista Teresita Dussart habló en la 99.9 y remarcó lo que se está viviendo allí: “esto ha creado un espanto en la comunidad económica. Cataluña en el fondo, sin España no es nada. Bancos como Sabadell y la Caixa ha hecho un comunicado donde indican que en caso de confirmarse esta decisión mudarían su sede a Madrid. Se creó un clima de incertidumbre porque no sólo se trata de un proceso secesionista ilegal y en ruptura con la Constitución, sino se trata de un proceso que es explícitamente anti capitalista porque así lo quieren sus fundadores. Indicaron que en caso de ser implementado, cerrarían la banca privada. No es sólo un proceso secesionista, sino también chavista, por así decirlo”, comparó.

Si bien no consideró que sea viable la separación, indicó que el daño ya está hecho: “esto dejará una huella, pase lo que pase. Los operadores económicos han tomado la providencia de que es una situación a tomar en consideración en su política de riesgo a venir”.

También en las últimas horas, el Papa Francisco decidió expresarse públicamente diciendo que no tendrá palabras de apoyo para este movimiento encabezado por Puigdemont: “Bergoglio ha tenido una vez la sabiduría de no apoyar una situación golpista por donde se mire. Está bien que diga algo razonable por una vez. Hay muchísimas cosas que están pasando en España mismo y en todo el mundo con las catástrofes naturales, pero la cuestión golpista ha monopolizado el debate cuando hay otras urgencias en el mundo”, agregó Dussart.

Dejar que se instale con tanta fuerza un tema como este puede traer muchas consecuencias y es uno de los temores que expresó la periodista. “El efecto de propagación es impredecible dentro y fuera de España porque se estaría apoyando una situación de total ilegalidad y podríamos ingresar en el error de que la carta magna de los países es un papel que no debería existir. Ha habido una respuesta contundente a nivel europeo de reprobación”, aclaró.

Las expresiones que ha visto desde el referendum del 1° de octubre, según lo investigado por Dussart, llevan a una persona que estableció su influencia en el pensamiento de ese sector de España. “La mayoría de los catalanes no quieren la indepedencia, estos son los que ladran más fuerte. En la época del kirchnerismo, en su relación con La Cámpora, consideraron a Cristina Kirchner como una meca donde se escribió la narrativa populista y victimizante que hoy adopta una cierta generación de millenials, esta especie de ser sufriente es un héroe. Es una realidad marginal que tiene un impacto económico”, dijo Teresita.

Incluso la aparición de Podemos también tiene una integración fuertemente argentina y con personas que buscan, según Dussart un efecto que sin éxito el kirchnerismo intentó imponer en nuestro país: “dentro de Podemos hay muchos argentinos que son personajes importantes. La verdadera inspiradora en la filosofía política fue indudablemente Cristina Kirchner y lo vemos en Cataluña hoy. Ellos dicen en algún momento que entendieron que había algo nuevo que saque lo mejor de la democracia representativa y participativa y que evitara los errores de ambos. Quieren un sistema de sufragio que no tenga que ver con la participación, sino con el voto de los militantes. Quieren una democracia de militantes y para militantes que es lo que ha sucedido el 1° de octubre”, finalizó.