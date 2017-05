Trump despidió al director del FBI por los casos de espionaje ruso y correos de Hillary

El fiscal general Jeff Sessions recomendó al presidente echar a James Comey. Fue luego que declarara ante el Senado por la interferencia rusa en la campaña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió separar del cargo al director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, “por recomendación” del Departamento de Justicia según informó el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Según señaló el mandatario siguió “la recomendación del vice fiscal general, Rod Rosenstein, y del fiscal general, Jeff Sessions” y anunció que la búsqueda de su reemplazo “comenzará de inmediato”

“El día de hoy marcará un nuevo comienzo para la joya de la corona de nuestra fuerzas de seguridad”, aseguró Trump.

El motivo del despido, según se puede inferir, es la serie de desaciertos que Comey realizó respecto de la investigación del uso del correo electrónico privado por parte de la ex primera dama Hillary Clinton y de las supuesta interferencia rusa en la campaña política a favor del actual presidente

Medios estadounidenses publicaron una carta que el presidente le habría escrito a Comey. “Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, aún así estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró. Es esencial que encontremos un nuevo líder para el FBI que restaure la confianza del público en su vital misión de aplicación de la ley”, dice Trump en la carta.

El funcionario había dicho, once días antes de las elecciones presidenciales, al Congreso que iba a reabrir una investigación contra Clinton por nuevas evidencias. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre esa supuesta prueba y, apenas unos días después, informó que las evidencias no cambiaban las conclusiones originales, por lo que volvió a cerrar la investigación. Su anuncio afectó a la imagen pública de la candidata demócrata, quien cayó en las encuestas. Clinton aseguró más tarde que, en su opinión, perdió las elecciones presidenciales por esa decisión.

Esta semana, Comey tuvo que declarar ante la comisión de Inteligencia del Senado estadounidense en el marco de una investigación por la presunta interferencia rusa en las elecciones del año pasado a favor de Trump.

El entonces director del FBI explicó por qué decidió hacer pública la reapertura de la investigación contra Clinton, pero no dijo que en ese momento la fuerza también investigaba a su rival republicano por sus presuntos vínculos con el gobierno de Rusia.