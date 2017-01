Uber tiene un nuevo rival: Google

Google ha registrado una patente en la que se indica un nuevo uso para su flota de coches autónomos: recoger y llevar a pasajeros.

Los coches autónomos, entendiendo estos como aquellos que se conducen sin la intervención constante de un ser humano, son algo muy moderno y futurista, pero llevan ya unos años entre nosotros. Google Maps se ha dibujado en buena parte del mundo gracias a los coches que se conducen solos de Google.

Sin embargo, la compañía nunca les había dado un uso comercial y eran una simple herramienta para otros servicios. Esto podría cambiar muy pronto, pues según una nueva patente descubierta recientemente por la web Patent Yogi, Google tiene nuevos planes para ellos. La patente habla de un sistema por el cual los coches pueden determinar una posición de recogida y una destinación, todo ello con un contacto humano mínimo. Los usuarios de esta supuesto servicio solo necesitarían indicar dónde quieren ir y los coches harían todo lo demás por sí mismos.

Por supuesto, por muy inteligente que sea un coche, no puede hacer frente a las obras y los cortes de calles de una gran ciudad, por lo que la propia patente habla también de otro sistema para determinar la mejor localización segura donde recoger a una persona, teniendo siempre en cuenta la cercanía al punto donde esta quiere que la recojan.

Esto último es algo que suele hacer Uber desde su app, y no es la única coincidencia con esta tecnología que parece estar desarrollando Google. La compañía de ‘taxis que no son taxis’ está haciendo sus propios experimentos para lanzar coches autónomos con los que trabajar sin conductores. Ya han hecho varias pruebas en ciudades de EEUU y parece que preparan su gran salto para este año. Aún así, que Google se plantee entrar en este tipo de mercado es algo tan interesante para los usuarios como peligroso para Uber, Lyft o los propios taxis tradicionales, ya que una empresa de gran tamaño puede remover los cimientos de unas industrias, la de los servicios de taxi alternativos, aún incipiente y sin una legislación muy clara.