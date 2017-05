Un docente enseña matemática a través de YouTube y es un éxito

Tiene 1.9 millones de suscriptores; “Internet es el futuro de la docencia”, dice.

El colombiano Julio Ríos Gallego es ingeniero y profesor de matemática y física. Fue docente en secundarios y universidades colombianas hasta 2009. Ese año, decidió abrir una cuenta en YouTube y continuar enseñando por Internet. Mal no le fue: tiene 1.9 millones de suscriptores.

“Internet es el futuro de la docencia y los maestros van a ser creadores de contenido. La tarea docente no será escribir en una pizarra y que los estudiantes tomen nota”, dijo a ElPaís.

Julio cree que los chicos de hoy “son visuales, es difícil que se interesen por lecturas, es una cultura que tristemente se ha ido perdiendo, entonces hay que llegarles por el medio audiovisual”.

Por eso, el modelo que pregona este “youtuber de la matemática” es el de “clase invertida”: propone que la clase ocurra en la casa, en videos recomendados o producidos por el docente.

Julio quiere que “la clase sea un espacio de interacción entre todos, de construcción”. Para él, este modelo resulta “mucho más interesante porque los estudiantes llegan a la clase ya enterados del tema”.

El docente cree, a su vez, que el rol de un profesional de la educación en Internet es crucial. “Tiene que ser el catalizador de los contenidos que se encuentran en la red. Debe existir la mediación por parte del docente para administrar esos contenidos, para que los alumnos no lleguen a cosas que sean nocivas para ellos”.

Julio cuenta con algo más de 1,6 millones de suscriptores en su canal principal de Youtube, “Julio Profe”, y 300.000 en “Julio Profe Net”. Dijo contar con un registro un promedio 7 millones de reproducciones mensuales de sus videos, que son vistos desde países como Argentina, España, México o Venezuela.