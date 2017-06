Un fiscal federal pide la indagatoria de Feletti y otros ex funcionarios

La medida abarca también al ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.

El fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración indagatoria del ex titular de Nación Fideicomisos Roberto Feletti, el ex titular de AYSA Carlos Ben y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner, entre otros, en la causa que investiga el pago de coimas de la empresa Odebrecht.

Esta parte de la causa, a cargo de Delgado, investiga la construcción de plantas potabilizadoras por parte de la compañía brasileña y el fiscal imputó y pidió la indagatoria de 29 personas, informaron voceros de los tribunales federales.

Una de las ramificaciones del escándalo de corrupción de Odebrecht en la Argentina es el de la construcción de dos plantas potabilizadoras de AYSA, en Zárate y en Berazategui.

Como en el caso del soterramiento del Sarmiento, se investiga si la constructora brasileña pagó coimas para obtener estos contratos de obra pública y si además hubo sobreprecios.

La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Entre los acusados, están Feletti, Wagner y Ben, a quien ya le dictador la inhibición de bienes.