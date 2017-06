Un fiscal kirchnerista pidió que caiga Macri

Lo dijo Senestrari, de Justicia Legítima.

Una fuerte polémica desataron las expresiones del fiscal federal Enrique Senestrari -vocal de la asociación kirchnerista Justicia Legítima-, quien ayer afirmó que espera que caiga el gobierno de Michel Temer, en Brasil, y que esa situación se extienda al presidente Mauricio Macri.

“Lo digo sin ningún tipo de cargo de conciencia: ojalá se termine de caer el gobierno de Temer y llamen a elecciones, y ojalá que eso permita que de nuevo la sociedad pueda ver una esperanza, ver un político que quiera a la gente y que no la engañe. Y que esto se extienda por toda la región, que vuelva a ser el pueblo el que gobierna”, señaló Senestrari.

Las declaraciones fueron en la columna que realiza en la FM Inédita de Cosquín. Norberto Ganci, conductor del programa El club de la pluma -donde el fiscal tiene su espacio-, agregó: “Si se cae Temer, que se lo lleve en la caída de la manito y de un abrazo a Macri también, ¿no?”.

La respuesta de Senestrari fue clara: “A Macri y a todos los políticos que están haciendo estas cosas. Hay muchos”. En esa línea continuó planteando que el día que haya un cambio en la Argentina “vamos a lamentar todo lo que se retrocedió”.

A criterio del fiscal, “la sociedad está atontada, con falta de reacción ante tanta cantidad de noticias falsas, persecución política y violencia en todo el país y la región. No logran darse cuenta de hasta dónde llevan a la región. Vemos marchas enormes ante cosas como el fallo del «dos por uno» y parece que ya no es suficiente”.

En octubre pasado, Senestrari cruzó al ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de un tuit. Que “se lave la boca”, le dijo cuando el funcionario afirmó que el “garantismo” del ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni le había hecho mal a la Argentina.

Anoche, LA NACION intentó comunicarse con el fiscal Senestrari, pero no obtuvo respuesta. En febrero de 2015, el fiscal fue uno de los más críticos con sus colegas que convocaron a la marcha del 18-F, para pedir el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman.