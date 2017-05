Un incendio destruye una “saladita” con más de cien puestos en Constitución

En el lugar trabajaban siete dotaciones de bomberos.

Un incendio de grandes proporciones destruyó hoy en forma parcial un predio donde funcionaba una feria en la que había más de cien puestos de venta de ropa de segunda selección en el barrio porteño de Constitución, sin que se hayan registrado víctimas, informaron fuentes policiales.

Las llamas afectaron al predio conocido en la zona como “La Saladita de Constitución” con entrada en la esquina de las cales Salta, Brasil y Santiago del Estero y destruyó gran parte de los puestos con la mercadería allí depositada, especialmente los que dan a la calle Brasil, donde se inició el principal foco.

El incendio comenzó cerca de las cinco de la madrugada y pasadas las 9 estaba contenido por las ocho dotaciones de bomberos y una grúa hidrante que trabajaron en el lugar, situado a una cuadra de la estación de trenes de Constitución.

“Aún no se puede saber las causas del incendio, el predio resultó afectado en un 60 por ciento. Hay puestos que resultaron totalmente destruidos y por acción del fuego,se desplomó parte del techo de la estructura de la feria”, declaró a los periodistas el jefe del operativo, Gustavo Benzi.

Contó además que aún combaten algunos focos situados en el centro del predio a los que los bomberos no pueden acceder debido a la denso humo y que son apagados a mediante la grúa hidrante.

En los primeros minutos del siniestro, los bomberos avisaron a vecinos que viven en en las manzanas linderas para que salgan de sus viviendas, situadas sobrer las calles Salta, Santiago del Estero y O Brien. Uno de los vecinos debió ser rescatado ya que estaba en un altillo de una vivienda sin poder evacuarse.

“La gente no va a poder entrar a trabajar por varios días” y resaltó que “todavía hay focos en medio de los pasillos con materia muy combustible”, apuntó Benzi. Por su parte, los vecinos relataron que hace unos diez años ocurrió un incendio de similar magnitud al desatado en la madrugada de hoy.