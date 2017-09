Un matrimonio asegura que ayudó a Santiago Maldonado: “Lo observamos mucho, era él”

La pareja se presentó en una comisaría de Río Grande para denunciar que llevaron al artesano el pasado 22 de agosto hacia el pueblo de Tecka. Hasta el jueves por la noche, el Gobierno todavía no había contactado al matrimonio para que aporten sus datos.

Un matrimonio de Tierra del Fuego se presentó en las últimas horas en la comisaría tercera de la ciudad de Río Grande para informar que había trasladado a Santiago Maldonado. La mujer, Graciela González, se mostró enfática al asegurar que el joven al cual auxiliaron en la ruta 40 era el artesano: “Lo observé mucho, era él”. Además, aclaró: “Estamos disponibles para la Justicia porque no estamos mintiendo”.

Graciela González y Eduardo Muñoz contaron su versión en el Canal 13 fueguino, donde contaron que el 22 de agosto levantaron al joven artesano en el tramo de la ruta 40 que va a Esquel a Tecka. Además, más tarde en diálogo con A24 precisaron que el trayecto que compartieron con ese joven ocurrió entre la una y las tres de la tarde.

“Estaba parado en el medio de la banquina, haciendo señas. Nos preguntó si lo podíamos llevar. Lo vimos tan indefenso, con ropa muy liviana, sin campera, zapatillas rotas, sus guantes eran medias, con una marca en la frente”, relataron.

“Estaba muy triste, muy ido, muy frío, y eso hay que recalcarlo, estaba como shockeado”, contaron. Viajaba, al parecer, hacia Comodoro Rivadavia y, luego, a Puerto Madryn, para trabajar. Y relató que “tenía 28 años recién cumplidos”, según señaló Graciela. “Tenía un tamboril, que decía que no lo sabía tocar, pero lo fabricaba”, repasaron.

Recordaron, además, que tenía unas lesiones: “Tenía una marca muy roja en la nariz, como si hubiera tenido algo en la cara”, precisó Graciela.

“Es imposible encontrar a una persona tan parecida en el medio de la nada”, concluyeron. Lo dejaron, de acuerdo a la denuncia, en la calle que va hacia el centro de Tecka.

Más tarde, en una nueva comunicación con A24, Graciela reforzó el relato del matrimonio y aseguró: “Estamos disponibles para la Justicia porque no estamos mintiendo en nada”. En ese sentido, aseveró: “No queremos nada, queremos colaborar. Soy madre y tengo nietos por eso no iba a callarme la boca, porque sé como debe estar sufriendo esa familia”. Atenta a la creciente politización del caso, Graciela subrayó: “Soy apolítica, lo único que quiero es que encuentren a este chico”.

Hechas estas aclaraciones, Graciela dio más detalles de aquel viaje con quien habría sido Santiago Maldonado: “Le preguntamos su nombre y no nos contestó, estaba ido. No dudo para nada de que era Santiago Maldonado, lo observé muy bien. Se sentó al lado mío”.

La mujer indicó también que buscaron mantener un diálogo con el joven, pero que el intercambio fue limitado: “Le hacíamos preguntas y no contestaba, no mencionó nada de los gendarmes. Nos contó que había ido a La Quiaca y estuvo en un carnaval, que le gustaba el folklore y el chamamé”.

Respecto a la últimas palabras que mantuvieron con el joven, Graciela recordó: “Fue muy agradecido, cuando lo dejamos en Tecka nos agradeció tres veces”.

“Estoy segura, era él”, insistió la mujer en sus últimas declaraciones televisivas el jueves por la noche.

La reacción del Gobierno

De todos modos, cerca de la medianoche la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó a Infobae que al momento el Gobierno no se contactó con el matrimonio. Pero dejó otro dato relevante en relación a la versión relatada por la pareja: “Ya tenemos una familia que nos mandó un dato de otra persona que podría ser la encontrada por el matrimonio”.

Finalmente, la funcionaria agregó que “se están mirando las cámaras de seguridad en Tecka” para corroborar los dichos de la pareja y los movimientos del joven que aseguran haber dejado en aquel pueblo.