Un video muestra al secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz golpeando un policía en Jujuy

Horacio Pietragalla, ex diputado de la Cámpora y actual funcionario de Alicia Kirchner, trompeó en la cara a un oficial frente a los tribunales. Video.

Horacio Pietragalla, ex diputado de La Cámpora y actual secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, apareció hoy en un video golpeando en la cara a un policía que prestaba funciones en el operativo de seguridad frente a Tribunales en el marco del juicio a Milagro Sala.

El funcionario de Alicia Kirchner, nieto recuperado número 75 por abuelas de Plaza de Mayo, es el protagonista de un video que comenzó a circular por la noche en Twitter. “Horacio Pietragalla, DDHH de Santa Cruz, golpeando a traición a un Policía jujeño. Vienen a provocar violencia y luego se hacen las víctimas”, escribió Raúl García Goyena, militante de la UCR que viralizó las imágenes.

En el video se ve a “Chacho” Pietragalla lanzando dos trompadas a la cara de un uniformado en medio de los desmanes que se desataron antes del comienzo de la audiencia del juicio.

“Tenía la orden de mi superior de contener en la valla cuando fue vencida, nos sacaron una parte, hemos ido a contender para que no sigan pasando a un lugar no permitido, no sabíamos quiénes eran, empezaron a empujar y agredir”, afirmó el oficial.

Tratando de poder sacar a una mujer que quedó en el medio, para que no salga lesionada, vino otra persona y me propuso dos golpes uno abajo y otro en el labio, hicimos la denuncia correspondiente”, contó.

En los incidentes que hubo en Jujuy esta tarde, la policía agredió a la diputada kirchnerista Mayra Mendoza en medio de los empujones fue ahorcada por un policía de infantería y hasta cayó al piso.

Pietragalla, que desde que dejó el Congreso recaló en la Santa Cruz de Alicia Kirchner como muchos ex funcionarios K, visitó semanas atrás a Milagro Sala en el penal de Alto Comedero junto a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo y es uno de los promotores del reclamo de libertad de la líder de la Tupac Amaru, que esta presa hace casi un año en Jujuy por distintas causas de corrupción.