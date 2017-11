Una mujer recauda 290.000 dólares para un ‘sin techo’ que la ayudó en una autopista de Estados Unidos

El hombre le prestó sus últimos 20 dólares para gasolina cuando ella se quedó sin combustible.

Johnny Bobbit Jr., un exmarine de 34 años que había caído en la mendicidad, vio cómo una joven de 27 años, Kate McClure, se había quedado sin gasolina en mitad de una autopista del Estado de Pensilvania, en EE UU. No tenía dinero para pagar combustible, así que el hombre se ofreció a pagárselo con los únicos 20 dólares que tenía, sin pedir nada a cambio. En compensación McClure y su pareja, Mark d’Amico, iniciaron el pasado 11 de noviembre una campaña web de donativos para ayudar a Bobbit, con la que ya han recaudado 290.000 dólares.

“Con el dinero, me gustaría pagarle el alquiler de un apartamento, un coche fiable y cubrirle cuatro a seis meses de gastos. Está muy interesado en conseguir un trabajo, y creo que con un sitio en el que pueda asearse y pasar una buena noche, su vida puede volver a la normalidad”, explica McClure en la plataforma web GoFundMe. Bobbit, natural de Carolina del Norte, había sido bombero y paramédico tras abandonar el ejército, y llevaba año y medio en la calle por problemas económicos derivados del consumo de drogas, según señala el diario de Filadelfia Daily News.

La meta inicial de la colecta era reunir 10.000 dólares, pero en 13 días se ha multiplicado la cifra recaudada por 29, con cerca de 10.000 donaciones, y sigue subiendo. “Hemos recibido 100 dólares por minuto durante media hora”, ha asegurado Mark d’Amico, pareja de McClure, al periódico New York Post. “Hemos visto donaciones de hasta 2.000 dólares. Una mujer se ofreció a pagar el alquiler por un año”, ha añadido.

En la propia plataforma, McClure afirma que Bobbit le ha pedido que dejara de aceptar donaciones, pero que han continuado porque “mucha gente está pidiendo que la campaña siga abierta”. “Ha dicho [Bobbit] que tiene algunas ideas sobre dónde podría ir este dinero extra”, explica McClure en la web en referencia a organizaciones benéficas.