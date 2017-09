Varios heridos por una explosión tras un atentado fallido en el metro de Londres

El diario ‘Metro’ afirma que la policía busca a un hombre armado con un cuchillo y que se habría desactivado un segundo explosivo.

Una explosión en el metro de Londres, en la estación de Parsons Green, ha dejado varios heridos. El diario Metro habla de quemaduras en la cara de algunos pasajeros tras la explosión de un cubo blanco en la parte trasera del vehículo que iba cubierto en una bolsa de Lidl. El reportero del rotativo británico asegura que la policía busca a un hombre armado con un cuchillo. El mismo diario afirma que agentes desactivaron un segundo explosivo. Las autoridades británicas están tratando como atentado terrorista el incidente. La policía ha confirmado que se trata de un artefacto explosivo casero.

La primera ministra británica, Theresa May, presidirá esta tarde una reunión del comité de emergencia Cobra para tratar del atentado, informó la residencia oficial de Downing Street.

Según los primeros testimonios hubo un flash y luego una nube de humo y la gente se bajó de la estación. A la gente se le pidió por megafonía que no abandonara la estación antes de que hubiera una evacuación organizada. La estación está situada al oeste de Londres.

La Policía dijo que estaba al tanto de un incidente en la estación de Parsons Green, en West London, y que se habían desplazado agentes hasta allí. El servicio de ambulancias de Londres señaló que había paramédicos presentes. La Policía dijo que estaba examinando las informaciones y que comunicaría los detalles sobre el incidente una vez que estuvieran seguros sobre su veracidad.

Boris Johnson, secretario de Exteriores y exalcalde de la ciudad, ha pedido a todo el mundo calma y que sigan con su día a día. “Hemos enviado muchos recursos al lugar, incluso ambulancias, agentes de respuesta de incidentes y un equipo especializado en sustancias peligrosas”, señaló Natasha Wills, portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres. “Nuestra prioridad inicial es evaluar el nivel y la naturaleza de las heridas. Habrá más información cuando la tengamos”, agregó.

Numerosos pasajeros señalaron que escucharon gritos y forcejeos entre la gente que trataba de utilizar las escaleras para salir de la estación. ”Creo que todos resultaron heridos por el artefacto o lo que pudiera ser”, dijo a los medios Richar Aylmer-Hall, un hombre de 53 años que viajaba en un tren cuando se produjo el incidente. “Hubo pánico mientras la gente se apartaba del tren, escuchando lo que parecía ser una explosión. Hubo mucho pánico”, dijo Riz Lateef, que estaba en Parsons Green.

Otro testigo, de nombre Sham, declaró que vio a un hombre con toda la cara ensangrentada y que había gente llorando. “Había mucha gente cubierta de sangre y cojeando. Vi a un tío con la cara cubierta de sangre. Nunca vi algo así”, añadió.

Una mujer ha resultado herida al producirse una estampida por el pánico de la explosión, según le ha relatado a la agencia Reuters. El reportero de la BBC habla de cortes y heridas en las personas que salieron corriendo al escuchar la explosión y de escenas de pánico. Otros testigos hablan de gente corriendo con la cara cubierta de sangre y sangre en el suelo de la estación tras la estampida.

El servicio de transportes de Londres dijo que en Twitter que no había servicio entre las paradas de Earls Court y Wimbledon en la District Line, que pasa por Parsons Green.