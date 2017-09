Vialidad denunció a Cristóbal López por una deuda de $750 millones

El organismo del Estado consideró que el empresario K incurrió en los delitos de estafa y fraude al Estado.

Cerca de perder de forma definitiva la concesión de la Autopista Riccheri, Cristóbal López fue denunciado ante la Justicia por Vialidad Nacional por los delitos de estafa y defraudación por administración fraudulenta. Se trata por la utilización de los recursos de asignación específica (RAE) que no pagó durante cuatro años al organismo vial. La deuda es de $ 750 millones, los fondos se utilizaron para “pagarle a los accionistas” y no se volcó a obras. La denuncia incluye a Nelson Perioti (ex director de Vialidad Nacional) y otros ex funcionarios.

Mientras tanto, el dueño del Grupo Indalo está próximo a perder un negocio millonario: el manejo de la autopista Riccheri Ezeiza – Cañuelas. La administración está intervenida por Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Transporte y en breve se rescindirá el contrato.

Los 65 kilómetros que abarcan la Autopista fue foco de disputa entre el Gobierno y Cristóbal López. Mientras a través del Órgano de Contralor de las Concesiones Viales (Occovi) que depende de Vialidad, tomó la decisión de rescindir el contrato que tenía vigencia hasta 2021, el empresario K exigía una indemnización de $ 4.100 millones en un pago.

La nueva denuncia remarca que durante cuatro años AECSA -compuesta por Esuvial que es dueña en el 70 % de las acciones y está constituida por CPC (constructora de López) en un 99,12% y Fabián De Sousa en el restante 0,08%-, no pagó los recursos de asignación específica (RAE).

Ese dinero que los concesionarios recaudan en los peajes, se deben transferir a Vialidad. La deuda generada por Cristóbal López a la fecha, según pudo saber Clarín, asciende a $ 750 millones.

Las irregularidades denunciadas incluyen infracciones respaldadas con 69 actas (46 de ellas consideradas graves), multas impagas con un acumulado pendiente de más del 400% de la garantía, cuando por ley no puede superar el 20%.

Por “los irregulares manejos” Vialidad denunció por estafa a Cristóbal López, a su empresa y a Nelson Periotti (ex director de DNV) y Marcelo Gentili quien manejaba el Occovi.

Este organismo intentó ampliar por diez años más, en diciembre de 2015 (antes que Cristina Kirchner deje la Casa Rosada) el contrato a favor de López. Esto iba a generar una ganancia de $ 5.000 millones para el dueño de Indalo. La actual gestión dio marcha atrás al expediente.

Además. el OCCOVI está señalado por “ahogar financieramente” a OHL la empresa que manejaba antes la autopista “no permitiendo actualizar las tarifas y exigiendo que pague los RAE”. Cuando la empresa el manejo fue dado al empresario K “se actualizaron las tarifas y estuvo sin pagar los RAE por cuatro años”.

La denuncia sostiene que hubo un uso “fraudulento” e “indebido” de recursos que debían en primer lugar, pagarse al organismo vial y además, tenía que traducirse en obras. Cristóbal López, según se denunció, no sólo no pago los RAE, sino que se financió con dicho dinero.

López y su socio Fabián de Sousa destinaron los fondos “para pagarle a los accionistas, se financiaron ellos mismos y sólo una pequeña parte fue a obras”, indica la denuncia. Asimismo, sostiene que terminaron de obtener “el paquete accionario de la empresa que manejaba la autopista”, con el dinero que debían pagar a Vialidad Nacional.