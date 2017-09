Victor Cabral: “No hay legislación sobre la tenencia y el uso de kayak”

El director del Cuartel de Bomberos de Sierra de los Padres, Victor Cabral, habló en la 99.9 sobre la búsqueda del cuerpo de Mauricio Zuñiga, joven de 22 años a quien se le dio vuelta el kayak en la Laguna: “no es un lugar con correntada por lo que no creemos que el cuerpo se haya movido mucho del lugar donde los testigos dijeron que desapareció”, aclaró.

En estas horas, se reactivó la búsqueda de Mauricio Zuñiga, el joven de 22 años al que se le dio vuelta el Kayak en Laguna de los Padres y desde entonces no han podido ubicarlo. Las tareas comenzaron en el día de ayer, dentro de una zona que no es muy clara para realizar una búsqueda de este tipo.

Así lo aseguró en la 99.9 el director del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres que junto con Prefectura, son los encargados de realizar las tareas en el espejo de agua: “en este caso particular, vamos a trabajar en la zona donde desapareció esta persona. Es una parte bastante limpia para trabajar”, dijo respecto de la vegetación que en otros lugares dificulta el traslado.

Por el momento han descartado la posibilidad de que el cuerpo de Zuñiga pueda haber sido arrastrado por la corriente, debido a las características propias del lugar: “por lo que hablamos con la gente de Prefectura que hicieron una primera búsqueda con buzos, no hay movimiento de agua, no es un lugar con correntada por lo que no creemos que el cuerpo se haya movido mucho del lugar donde los testigos dijeron que desapareció”, agregó.

La zona donde se dio vuelta la embarcación no tiene problemas de accesibilidad, pero presenta inconvenientes puntuales para la búsqueda: “Si bien no hay corriente y poca vegetación, es una zona donde el agua no presenta visibilidad alguna. Es agua muy borrosa y el sistema de búsqueda es más lento que en otras situaciones”.

En ese sector de la Laguna de los Padres tampoco hay control alguno respecto del uso de kayak y otro tipo de botes, algo que debería existir: “aparentemente no tenía experiencia y son cuestiones que deberán analizarse más adelante. En el sector donde sucedió es un lugar público que tiene actividad náutica, pero no hay ningún tipo de fiscalización porque la escuela de kayak está en otro sector”. Luego Cabral agregó que “no hay ninguna legislación que hable sobre la tenencia y el uso de los kayak que no es lo mismo que otro tipo de embarcaciones”.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios está colaborando un un grupo de trabajo y por estas horas seguirán aportando lo que puedan para que aparezca Mauricio Zuñiga: “estamos trabajando con el grupo de rescate acuático, con un equipo logístico y un equipo de psicología de emergencia para hacer la contención de la familia. Estamos trabajando junto con todo el cuartel en apoyo”, concluyó.