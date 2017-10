Vilma Baragiola: “Hay que tener los pies en la tierra, no creersela y menos ahora”

La gran triunfadora de las elecciones de medio término en el Partido de General Pueyrredón, Vilma Baragiola se refirió en la 99.9 a los desafíos que deberá afrontar la coalición de gobierno desde ahora: “esta Municipalidad en algún momento debe tener la posibilidad de hacer obras propias para el vecino”, agregó.

Las elecciones en el Partido de General Pueyrredón le han dado un fuerte respaldo a Cambiemos y la gestión del intendente municipal Carlos Fernando Arroyo. La ahora concejal electa Vilma Baragiola que encabezó la lista, habló en la 99.9 sobre el triunfo propio y también el final de Acción Marplatense que ni siquiera pudo llegar al mínimo de votos para sumar un concejal.

“Debe ser difícil haber estado 8 años al frente del gobierno y en este caso no hacer pie para meter un concejal. Uno que tiene más perdidas que ganadas, debe tener siempre los pies en la tierra y no creersela”, indicó casi anticipando lo que debe hacer la coalición que integra luego de este resultado. Por eso, anticipó que ya están programando el trabajo que tienen por delante: “ayer me encontré con el intendente y se están haciendo obras que están garantizadas hasta 2019. Viene a paso lento, pero con ese mismo paso firme se vienen obras para rato”.

En lo económico, hay un desafío muy grande que es acomodar las cuentas para que el déficit se vaya acortando: “quiero conversar esta semana con Hernán Mourelle por el tema presupuesto para estar al tanto cuando llegue al concejo. Después del 10 de diciembre seremos voceros del tema. Esta Municipalidad en algún momento debe tener la posibilidad de hacer obras propias para el vecino”, indicó. Hay ideas en ese sentido que pueden avanzar a partir de ahora y para Baragiola pasará a ser un objetivo: “el fondo del conurbano es muy interesante, debemos sumarnos. Tenemos que buscarle la vuelta a un fondo de infraestructura para los municipios del interior, es el momento para empezar a trabajarlo”.

En medio de la campaña política y sin demasiada repercusión, hubo un nuevo ataque vandálico al municipio con el incendio de la fachada incluido, situaciones que se han incrementado en el último tiempo. Al respecto de estas acciones, agregó que “el ataque al Palacio es constante y lo que no miden es que lo pagamos todos. Hay un tema para plantear con la justicia, a mi no me gusta judicializar el reclamo pero no se puede ir por las cosas de todos. El estado somos todos, no la parte que gobierna solamente y como estoy en oposición voy por todo”.

También advirtió que en la política hay vientos de cambio al menos en las costumbres, más allá de lo que dicen los propios resultados: “soy de los años donde los candidatos que perdían la elección, levantaban un teléfono y llamaban al que ganaba. Hace años que esto no sucedía, pero ayer empezó a cambiar. Hablé con Ariel Ciano, con Mercedes Morro porque no conocemos de la calle”, dijo finalmente.

Maximiliano Abad: “Es un triunfo del pueblo argentino”

El encargado de la campaña en la Quinta Sección electoral, Maximiliano Abad, también se expresó en la 99.9 acerca de los impactantes números en casi toda la provincia de Buenos Aires: “hemos hecho una gran elección en los municipios donde somos gobierno pero también donde somos oposición al intendente local. Ese caudal de votos ha sido importante para el triunfo en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional que está a la vista por los resultados obtenidos. Es un día para festejar porque es un triunfo del pueblo argentino”.

Las ideas que ha traído Cambiemos a la política nacional, empiezan a verse respaldadas también en las elecciones: “hay un cambio que tiene que ver con decirle no más a los Barones del Conurbano, la transparencia que para ello se les pide a los funcionarios policiales que presenten declaraciones juradas, que las obras lleguen a todos los municipios sin importar de que partido sea el intendente, tiene que ver con poner en debate la calidad del sistema educativo, con que el otro no es el enemigo sino que se deben buscar los consensos para que crezca la Argentina”.