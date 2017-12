Vilma Baragiola: “La presidencia del Concejo Deliberante no es un tema cerrado”

En la 99.9, Vilma Baragiola habló sobre la reunión que mantuvieron con la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y dejó abierta aún la definición de quien encabezará el Concejo Deliberante: “el intendente me dijo que lo debemos resolver dentro del recinto”.

Los integrantes del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió con la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y participó como invitada Vilma Baragiola que pasará a formar parte del Concejo Deliberante próximamente.

En la 99.9, brindó un panorama de lo que charlaron y los motivos de esa reunión: “primero fue con la cúpula del sindicato y luego con la gente de la Obra Social. Querían expresar su voz en torno a lo que está sucediendo y como escuchamos al Intendente, también los escuchamos a ellos”, aclaró.

Cuando asuma su banca será uno de los temas principales aunque se mostró enojada por no haberse enterado de un tema importante a través de la coalición que representa: “será un tema importante que llegará rápidamente al Concejo Deliberante. Se ha ingresado una denuncia penal que la justicia archivó y debemos saber porque sucedió si tenía fuerza para ser investigado. Me enteré en esa reunión cuando me tendría que haber enterado por parte del Ejecutivo, si soy parte del oficialismo me tengo que enterar de estas cosas”, remarcó Baragiola.

Por otro lado, indicó que los municipales hablaron sobre el sueldo que cobraban por parte del estado sin trabajar: “explicaron la situación que se da hace décadas y los acuerdos que han tenido incluso con esta gestión cuando estaba José Cano”.

Además de reunirse con la cúpula del STM, Baragiola también mantuvo encuentros con Hernán Mourelle, Secretario de Hacienda; y con el propio intendente para definir algunas cuestiones: “el 2018 va a ser un año complicado y tenemos que generar relaciones más fluidas. Para eso tenemos que escuchar todas las campanas. Venimos trabajando con el intendente la posibilidad de reencaminar esta situación. Hoy podemos medianamente podemos perfilar una situación mejor”.

Por último, destacó que la presidencia del Concejo Deliberante no es un tema cerrado como se ha expuesto públicamente: “le pregunté al intendente como se iba a trabajar y me respondió que lo debíamos arreglar dentro del Concejo. Le respondí que el que está diciendo que tiene el respaldo del intendente, entonces no lo tiene, y me respondió que se debe resolver dentro del recinto”, comentó sobre lo expresado por el actual presidente Sáenz Saralegui.