Vilma Baragiola: “No se ha modificado nada en el régimen de pensiones”

La Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, aclaró en la 99.9 que no ha cambiado nada en la entrega de pensiones por parte del estado, aunque señaló que “las pensiones que tengan alguna baja, tiene que ver con incompatibilidad, nada más”. Además, indicó se refirió al conflicto con un asentamiento en el Barrio López de Gomara.



En las redes sociales, a veces se generan rumores que no son del todo reales y terminan trasladando la confusión a la sociedad. Eso pasó con el comentario acerca de la desaparición de las pensiones por invalidez, algo que la responsable del área de Desarrollo Social de la comuna, Vilma Baragiola, se encargó de refutar en la 99.9: “hay 4 tipo de pensiones que se entregan desde el estado, para madres con 7 hijos o más, personas con incapacidad, no contributivas o en su defecto con pensiones para adultos mayores que desde hace un año y medio se está trabajando en la universalidad”, explicó primeramente.

Respecto de las bajas, en algunos casos, agregó que “en todas estas pensiones, se hace una revisión mensual. En 2015 se dieron de baja 160.000 pensiones y el año pasado 90.000; esto sucede que cuando se revisan mes a mes, siempre hay situaciones donde los beneficiarios tienen algún tipo de incompatibilidad”.

Lo que insistió en aclarar es que nada ha cambiado respecto de lo que se venía cobrando: “no se ha modificado nada desde que asumió este gobierno. Se sigue trabajando con el mismo régimen que cambió en 1997 y las pensiones que tengan alguna baja, tiene que ver con incompatibilidad, nada más. Hay que chequear un poco más cuando alguien publica algo en Facebook”, pidió.

También aprovechó la situación para hablar sobre el reclamo de los vecinos de López de Gomara y Villa 9 de Julio para que Desarrollo Social intervenga en el asentamiento que despierta la preocupación de los habitantes del lugar. “Me llama la atención cuando salen a pedir la presencia de Desarrollo Social sin evaluar si tiene que con la cuestión de tierras, desalojos y delitos. Están denunciando los vecinos venta de droga, ocupaciones ilegales y robos, esos son delitos y las denuncias las deben realizar en la comisaría o en la justicia”; dijo Baragiola.

El paso que pidió en lo inmediato tiene que ver con un proyecto que ella misma impulsó: “no tenemos poder de juez para ordenar un delito y tampoco manejo de banco de tierras. En cuanto a un plan de trabajo social sobre el asentamiento, primero hay que trabajar sobre la regularidad de la tierra. Hay un proyecto mío donde pido la regularización de 2.000 predios en la ciudad que no tienen hoy un registro catastral adecuado”, finalizó.