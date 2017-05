Waldo Wolff: “El kirchnerismo nos ha dejado la bomba de la impunidad”

El diputado Waldo Wolff habló en la 99.9 sobre el voto del consejero Jorge Candis que evitó la continuidad del juicio político a Eduardo Freiler y señaló que “causa fastidio, desazón y asco; es una cuestión política”. También se refirió a la causa Nisman y la aparición de una nueva pericia de Gendarmería: “podría confirmar lo que pensamos todos lo que leímos la causa, fue un asesinato”, remarcó.

La suspensión del proceso de enjuiciamiento contra el juez Eduardo Freiler generó indignación en los sectores políticos que trabajaron para que el magistrado explicara ante la justicia la procedencia de una enorme cantidad de dinero que nunca pudo comprobar de donde venían.

El diputado de Cambiemos, Waldo Wolff fue determinante respecto de la participación kirchnerista en esta decisión que además estuvo personificada en el consejero Jorge Candis que fue el que aportó el voto determinante.

“Es la verdadera bomba que nos dejaron, la de la impunidad. Causa fastidio, desazón y asco; son adjetivos desagradables pero soy optimista y entiendo que es una cuestión política”, indicó en la 99.9 el legislador.

Apostó a que la ciudadanía comprenda que se necesita una modificación la política nacional aún más profunda y sólo hay una forma de hacerlo: “la única manera de higienizar la política es mejorar la composición de nuestras cámaras, tenemos que trabajar en difundir lo que está pasando para que cada uno saque sus conclusiones y se haga cargo de lo que vota. Por ahora tenemos lo que nos merecemos y debemos cambiarlo con el voto si no nos gusta”, agregó.

Además, señaló que el ciudadano común debe estar al tanto de estas situaciones que a veces les pasan por el costado: “hay que recordarle a la gente que está yendo a pagar impuestos que hay un camarista que puede juzgarlos mañana por no pagar impuestos pero no pudo justificar 17 millones de pesos y fue apañado por el aparato kirchnerista que quedó en la justicia, además de que uno de los votantes que está en el Consejo de la Magistratura no tiene título de abogado”, puntualizó sobre el senador K Ruperto Godoy.

Wolff ha sido políticamente uno de los actores que siempre remarcó que al fiscal Alberto Nisman lo mataron y la aparición de una supuesta pericia de Gendarmería que confirmaría la presencia de una persona más dentro del baño donde falleció, abre nuevamente la hipótesis: “la pericia de Gendarmería esta propuesta por la justicia federal desde el año pasado. Recién dos años y pico después se logró que la causa de la muerte del fiscal Nisman pase a la justicia federal. Hace unos cuantos meses que se viene trabajando con una junta interdisciplinaria llevada adelante por Gendarmería pero sólo tenemos un trascendido periodístico, no hay nada oficial”, aclaró.

Lo que le ha quedado claro al diputado es que esto podría ratificar el pensamiento de muchos otros que escogieron leer la causa: “he estudiado el expediente y no tengo dudas que lo que dice la pericia es lo que todos vimos en el expediente: fue un asesinato”, sentenció.