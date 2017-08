Waldo Wolff: “El kirchnersimo crea teorías para explicar lo indefendible”

El diputado Waldo Wolff se refirió a las estrategias del kirchnerismo frente a temas como el jury de Freiler o incluso la aparición de ketamina en el organismo del fiscal Nisman: “nosotros apuntamos siempre al republicanismo”, defendió sobre las medidas tomadas”.

El pedido de jury para el juez Freiler y los cambios en el Consejo de la Magistratura, han sido luchas que llevó adelante Cambiemos y una de sus voces al respecto siempre fue el diputado Waldo Wolff quien se refirió a estos temas en la 99.9: “nosotros no venimos por todo, queremos la institucionalidad o por lo menos yo así lo vivo. Celebro que estemos un poco más institucionales porque siempre apuntamos al republicanismo”, dijo.

Luego habló sobre las críticas que recibió la votación: “hubo oportunidad política y la picardía dentro de la ley es válida mucho más con aquellos que hay que tenerla. Lo de Freiler es indefendible hasta por los propios magistrados que en off se lo dicen. Lo que sucedió fue legal y desde lo procedimental correcto. Se debe avanzar hacia una institucionalidad un poquito mejor y estos pasos mientras estén dentro de la ley, son válidos”.

Otro de los temas que tomó vigencia nuevamente ha sido el caso Nisman luego de que se anunciara la aparición de ketamina en su organismo y resurgiera el debate de su muerte: “el debate no terminará nunca por como se ha presentado. Hay que ser cauto como en todo momento porque lo de la ketamina todavía es un trascendido y no una versión oficial”. En ese sentido, agregó que “me llama la atención que, enseguida, todos los medios cercanos al kirchnerismo salen a descalificar el tema. Me hace acordar a los libros que leía mi hijo y le permitía cambiar la historia a medida que lo iba leyendo. Primero dijeron que Nisman tenía una relación con Lagomarsino, cuando no pudieron probarlo dijeron que le gustaban las mujeres y era un libertino pero tampoco lo pudieron comprobar por lo que fueron a decir que tenía alcohol en el estómago, pero no lo comprobaron”.

Ahora, indicó que hay una nueva versión girando a través de estos medios que responden al kirchnerismo: “cuando aparentemente habrían encontrado ketamina salen a decir que el hombre se drogó pero no tanto como para perder el conocimiento. Por eso entró prolijamente al baño, limpió todo el departamento porque no hay una huella y se quitó la vida no sin antes, entre el disparo y su muerte, lavarse las manos para que no quedaran restos de pólvora. Incluso en esta teoría nueva, indican que antes entró en una computadora para buscar la palabra psicodelia y en su celular para borrar fotos”, remarcó irónicamente.

Lo que planteó es que se trata de una estrategia que han utilizado también en otros casos: “cada vez que sucede algo, crean una teoría para explicar lo indefendible de la misma manera que cuando todos veíamos lo que pasó en La Rosadita nos decían que sólo era gente contando plata”.