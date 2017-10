Waldo Wolff: “Hubo una cancillería paralela en el caso del Memorandum con Irán”

El Diputado Waldo Wolff habló en la 99.9 sobre Héctor Timmerman y Luis D´Elía acusados hoy de traición a la patria por el memorandum con Irán. Además defendió las disculpas de Carrió por sus declaraciones: “los mismos que le pedían una disculpa, deberían haberselas pedido a Cristina Fernández por sus palabras contra el fiscal Nisman luego de su asesinato”.

En medio de una semana de indagatorias en torno al memorandum con Irán, el diputado nacional Waldo Wolff dio en la 99.9 contundentes definiciones de lo que ha sido el camino en los últimos años. “Sé lo que todos sabemos, que Timmerman tiene un problema de salud grave”, dijo primeramente.

Aunque luego agregó que “en su momento declaré bajo juramento ante el juez Bonadío como testigo que en mayo del año 2014, unas semanas antes de que la Cámara falle la inconstitucionalidad del memorandum en su despacho en cancillería, dentro de una visita oficial donde fuimos convocados, Timmerman nos dijo taxativamente que entendía que Irán no tenía intenciones de avanzar con ningún pactos. Cuando la Cámara dictara la inconstitucionalidad, nos afirmó que el gobierno no apelaría porque ese era el espíritu de la República Islámica de Irán”.

Pero la reacción que vieron apenas un mes después fue muy distinta a lo que había anunciado: “en una conferencia de prensa apelando la medida y que a las instituciones de la comunidad no les interesaba la búsqueda de la verdad que es lo mismo que dijo ayer en un comunicado personal. En lo político a mi no me conmueve en lo más mínimo lo que le pasa a Timmerman”, sentenció.

Wolff no quiso aventurarse a decir cuál es la sentencia que deben tener los implicados, pero también se refirió a Luis D´Elía: “entre la mínima y la máxima pena, hay matices. Delía también mintió. Dijo que viajó a Irán como periodista pero es mentira, además de ser gracioso. En 2007 viajó a Irán con una carta firmada de puño y letra por él, Pino Solanas, Hebe de Bonafini, Nora de Cortiñas y el Padre Farinello donde se solidarizaba con Irán por el pedido de alertas rojas que había dictaminado la justicia argentina por entonces, luego de la intervención del fiscal Nisman. Viajó como operador de Irán, fue a desconocer la justicia argentina”, puntualizó.

E incluso agregó otro dato que no es menor: “el juez Rafecas que terminó desestimando la causa, dijo en 2011 que Delía era financiado por Irán. Eso es algo que también se debe aclarar. Eso deja claro que hubo una cancillería paralela como dice Pollicita en su acusación”.

Por último, se refirió a parte del periodismo que fustigó a Elisa Carrió luego de las inoportunas declaraciones en torno al caso Maldonado: “Carrió pidió disculpas por algo que había dicho e hizo bien, fue algo que ofendió a la familia. Cometió un error y celebro que pida perdón porque la mostró humana”. Luego continuó: “el mismo periodismo que criticó bien a Carrió son los que después se sacan una selfie con la ex presidenta de la Nación que dijo con el cuerpo caliente de Nisman en cadena nacional que tenía una relación íntima con Lagomarsino o que dijo que después de que salieron muchos a la calle con los paraguas después del asesinato de Nisman que a ellos les regalamos el silencio o la misma que dijo después de la Masacre de Once, vamos por todo en un acto bailando en público. A ella no le dijeron que pida disculpas, sino que la entronan reafirmando esa imagen de déspota que no debe pedir disculpas”, comparó.