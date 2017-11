Waldo Wolff: “Rafecas desestimó la denuncia de Nisman porque Boudou se quedó con Ciccone”

En la 99.9 el diputado Waldo Wolff explicó porque decidió denunciar al juez Rafecas indicando que terminó desestimando la denuncia de Nisman porque el kirchnerismo le pidió juicio político y lo tuvo 3 años “tomado de las solapas”, según explicó.

El Diputado Nacional Waldo Wolff habló en la 99.9 sobre la denuncia que presentó contra el juez Rafecas basandose en 3 cuestiones distintas que detalló pidiendo además que se analice el contexto de las decisiones que tomó en su momento, principalmente desestimando la denuncia de Alberto Nisman.

“Mi acusación tiene tres hechos puntuales. Una amenaza que me hizo a mí y está probada porque después de que presenté la denuncia, hizo un escrito firmado de puño y letra aceptando que después de declaraciones mías en un programa me llamó y me habló con términos asperos, lo que fue un apriete. En 24 horas lo sobreseyó Casanello y el fiscal no apela, ni siquiera me llamaron a declarar”, dijo. Luego abundó: “Rafecas direccionó documentación de la Dra. Soledad Castro. Recorta textos y lo pega en su fallo. Por último, además hay una mentira que dijo en su despacho. A tres testigos nos dijo que no teníamos nada que hacer en el despacho porque no eramos querellantes. Nos dice que Nisman tenía un problema psiquiátrico y que la Dra. Castro, la secretaria de Nisman, coincidía con él. Cuando yo hablé con Castro me dice que no sólo no coincidía sino que además nunca habló con Rafecas al respecto”.

Como suele suceder con la justicia nacional, no tiene certezas de donde terminará esta presentación y por eso señaló que “no se si Rafecas será sancionado o no, pero estoy tranquilo de que hice lo que tenía que hacer”.

Por otro lado, profundizó un tema central en sus acusaciones. “La denuncia de Nisman se desestima en 43 días porque Boudou se queda con Ciccone Calcográfica. Todo tiene que ver con todo”, denunció. Luego hizo aclaraciones: “en 2012 Rafecas le mandó 196 Whatsapp al abogado de Nuñez Carmona, socio de Vandenbroele acusado de ser testaferro de Boudou a quien él estaba investigando y el kirchnerismo le pidió juicio político. Durante 3 años lo tuvo tomado de las solapas y lo hicieron bailar al son del Kirchnerismo porque piso la denuncia de enriquecimiento ilícito de Milani, otra causa por irregularidades en la entrega de subsidios a empresarios del INCAA y luego desestima la denuncia de Nisman. Al mes que lo hace, el kirchnerismo le baja la causa”.

Para que quede claro el nivel de impericia del juez, reafirmó que “le mandaba mensajes al abogado de Nuñez Carmona para explicarle que es lo que tenía que hacer para no ir preso. Rafecas en cualquier juez donde funcione la justicia no podría ser juez. Le informaba al abogado cuando el fiscal iba a allanar las casa, como ir a la AFIP para saber que exenciones puede tener y la Cámara lo apartó de esa causa”.

Si bien no se conocen personalmente, Wolff reclamó que se tomen medidas: “no es Gandhi, le mandaba Whatsapp al socio del que investigaba. El kirchnerismo le archivó la causa un mes después de que desestimó la denuncia de Nisman, esa es la verdad, con todo lo demás escribamos un tango”, sintetizó.